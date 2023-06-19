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Общество

Самарцы посетили творческую мастерскую "Т Плюс" на "ВолгаФест-2023"

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Около 500 ярких поделок создали посетители творческой мастерской ПАО "Т Плюс" за дни проведения фестиваля набережных "ВолгаФест-2023". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Главной темой, предложенной энергетиками в этом году, стало бережное отношение к природе.

На протяжении трех дней каждый желающий мог своими руками смастерить фигурку одной из пород рыб, которые водятся в бассейне реки Волги. В мастер-классе с удовольствием принимали участие как дети, так и взрослые. Освоить непростое дело по декорированию им помогали волонтеры от энергетиков, а сказочная героиня Капелька делилась с юными самарцами секретами бережливого отношения к экологии края. На память об участии в мастер-классе ребята получили сделанные своими руками поделки и книжки-раскраски с советами по сохранению природных ресурсов.

Напомним, что в 2022 году в "Т Плюс" утверждена ESG-стратегия для устойчивого развития регионов присутствия, в рамках которой энергетики реализуют целую серию экологических инициатив: ежегодно высаживают лес, выпускают мальков рыб в бассейны Волги и Самары, очищают от мусора городские территории.

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