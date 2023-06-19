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Сотовая связь Транспорт и связь

Мобильный интернет на Кубе станет дешевле в 1750 раз, пока только для клиентов билайна

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 5 июля билайн существенно снижает цены на услуги связи в роуминге на Кубе — одном из самых популярных туристических направлений для россиян. Стоимость интернета для тех, кто поехал или планирует отправиться на Остров Свободы снизится в 1750 раз: с 768 рублей за 1 Мб до 450 рублей за целый Гб трафика на максимальной скорости (после исчерпания пакета скорость до конца дня составит 128 Кбит/с).

Фото: freepik.com

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Голосовые вызовы тоже подешевели — с 200 до 45 рублей за минуту разговора. В ту же цену обойдется и отправка SMS.

Компания билайн ведет постоянную работу по увеличению числа стран с выгодными ценами на роуминг. По тем же ценам, что и на Кубе, сегодня услуги связи клиентам мобильного оператора доступны в 158 странах мира, включая Турцию, Египет, Таиланд, Мальдивы, ОАЭ и Гоа (с полным списком можно ознакомиться в мобильном приложении билайна в разделе "Путешествия по миру").

Связь в роуминге может быть еще выгоднее за счет персональных пакетов — в них больше минут и Гб, рассчитанных сразу на несколько дней; в пересчете на сутки они выходят дешевле. Пакеты роуминга подбираются индивидуально для каждого клиента билайна с учетом его портрета потребления услуг связи.

Ну и не стоит забывать про опции "Мессенджеры в роуминге" и "Карты в роуминге" — они дают неограниченный объем трафика на популярные мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber) и приложения навигации (Google Maps, "Яндекс.Карты") на скорости до 128 Кбит/с. Стоимость каждой опции составляет 75 руб./день. Подключить их можно также в мобильном приложении билайна.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

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Последние комментарии

Юлия Шевченко 25 сентября 2016 17:02 Поволжский филиал "МегаФона" возглавил Владимир Карпушкин

здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

Мари Кюри 17 июня 2015 16:19 Суд оштрафовал СМАРТС на 100 млн руб., основываясь на данных из Wikipedia

Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

Артем stroysamaru 19 ноября 2014 10:18 ФАС разрешила "ВымпелКому" купить две дочерние компании СМАРТСа

ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...

Thought Mind 01 августа 2014 19:16 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

Антон Чехов 31 июля 2014 20:10 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

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