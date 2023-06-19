Учащихся Самарской области приглашают принять участие в культурно-историческом конкурсе

В рамках проекта "Галерея культурно-исторической славы Севастополя: к 240-летию патриотической столицы России" будет организован и проведен культурно-исторический конкурс для учащихся образовательных учреждений в возрасте от 14 до 18 лет.

Номинации позволят вовлечь молодежь в орбиту интереса к героической истории города, формировать любовь к городу, его прошлому, настоящему и будущему через судьбы реальных людей, исторических личностей, деятелей культуры, прославивших город; семейные истории, связанные с любимым городом; собственное видение молодежи будущего Севастополя.

Проект завершится созданием виртуальной (цифровой) галереи - "История Севастополя в лицах", представленной в открытом доступе в интернет ресурсе.

Работы победителей и номинантов конкурса (картины, рисунки, фотографии, презентации) будут представлены на открытии выставки "История Севастополя в лицах" 17 октября 2023 г. в День Гимна Севастополя, конкурсанты представят свои работы и будут награждены специальными призами.

Подробная информация о конкурсе - здесь.



