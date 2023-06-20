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Общество

24 июня в самарском парке Победы отметят День молодежи

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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24 июня 2023 года с 12:00 до 19:00 в парке Победы (Самара, ул. Аэродромная, 90) состоится празднование Дня молодежи.

"Вперед в будущее" — под таким девизом молодежь губернии встретит свой самый любимый и масштабный праздник, который по поручению президента России Владимира Путина, начиная с 2023 года, отмечается в последнюю субботу июня.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет большое внимание вопросам молодежной политики, поддержке детских и молодежных движений, а также идей, проектов и волонтерских инициатив школьников, студенчества, рабочей молодежи. "У нас огромное количество общественных организаций, известных движений, такие как студвесна, КВН, студотряды. Целый ряд проектов и начинаний в культуре, образовании, молодежной сфере, родившихся на Самарской земле, стали всероссийскими. Я уверен, что все больше и больше ребят и девчат будет вовлекаться в орбиту добрых дел, в орбиту созидания", — отметил губернатор.

"Нашей молодежи свойственно стремление двигаться вперед навстречу новому. Молодые люди являются основными драйверами и генераторами идей, которые получают масштабное развитие, формируя традиции. А залогом успеха является наша совместная работа — сообща, вместе с молодежью, ради молодежи — на благо общества и страны", — подчеркнул заместитель министра образования и науки Самарской области — руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

День молодежи — это место встречи и объединения лучших возможностей и талантов региона.

На главной сцене парка — площадка "Навстречу креативу" молодые люди региона представят свое творчество. Лучшие номера гостям парка покажут творческие коллективы, участники Самарской студенческой весны и Веснушки. Завораживающая музыка прозвучит в исполнении детских и молодежных духовых оркестров. В завершении дня заслуженная артистка России Ольга Кормухина исполнит известные хиты.

Также свои площадки представят крупные молодежные и патриотические организации региона.

Самая масштабная — "Навстречу Родине" разместится на аллее у центрального входа в парк. Здесь все желающие смогут потренироваться в разборке-сборке автомата "Калашникова-74М", проверить свою меткость в тире, найти предметы, используя металлодетекторы и поисковые щупы, посетить различные выставки, в том числе трофейных материалов специальной военной операции и тактической медицины, нарисовать рисунок, подписать открытку или отправить видеообращение для участников специальной военной операции, пройти мастер-классы, принять участие в различных активностях и получить призы.

Надев виар очки, жители губернии узнают о подвиге пилота штурмовика Ил-2 во времена Великой Отечественной войны и роли Куйбышева (ныне Самара) в общей Победе.

На площадке "Навстречу своему делу и карьере" все желающие смогут получить карьерные консультации, принять участие в мастер-классе по технологиям эффективного поиска работы, а представители российских студенческих отрядов познакомят со своими направлениями и пригласят в дружную команду РСО.

Мастер-классы от Движения Первых, аквагрим, "классные встречи" и многое другое ждут посетителей площадки "Навстречу новому".

В этот день у мемориального комплекса "Самарцы — участники исторического Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве" состоится торжественная церемония возложения цветов с участием молодежных и патриотических организаций Самарской области.

Организаторами мероприятия выступают правительство Самарской области, администрация Самары при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

 

Приглашаем самарцев принять участие в праздновании Дня молодежи! Ведь молодость — это состояние души! На празднике каждый сможет принять участие в различных активностях и найти занятие по интересам.

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