В Самарской области отдохнули и поправили здоровье первые 100 школьников из ДНР и ДНР

20 июня представители министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области проводили домой первую смену ребят из подшефного города Снежное Донецкой Народной республики. Это сотня ребят, пробывших у нас в гостях три недели.

Отдых и оздоровление детей из Донецкой и Луганской народных республик в санаториях Самарской области организовали по поручению губернатора Дмитрия Азарова.

При формировании организованных групп детей администрация города Снежное уделила особое внимание детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, детям из многодетных семей, детям военнослужащих, одаренным детям, детям погибших сотрудников правоохранительных органов.

"Проделана большая работа по организации пребывания детей здесь, на нашей Самарской земле. Успешно налажено взаимодействие с администрацией города Снежное. В этом году, как и в прошлом, оказалось много желающих ребят приехать к нам на отдых. Сегодня мы уже провожаем первую группу детей. Мы, конечно, переживали, как у них пройдет первая смена, все ли им понравится, будет ли им достаточно тех активностей, которые были предусмотрены программой. Но по реакции ребят видно, и в своих отзывах они это отмечали, что каждое новое мероприятие оказывалось лучше предыдущего, что они получили множество позитивных эмоций от поездки к нам. Мы надеемся, что по возвращении домой они передадут свои впечатления родителям, друзьям, расскажут о том, что здесь, в Самарской области, им рады и ждут снова", — комментирует руководитель управления по делам инвалидов министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Игорь Качелин.

Всего в летний период на территории региона запланирован отдых и оздоровление 300 детей в возрасте от 9 до 18 лет с сопровождающими из Снежного в рамках трех оздоровительных смен продолжительностью 21 день. Отдых проходит на базе одного из оздоровительных центров, который расположен в живописном сосновом бору и на берегу Волги. Дети и сопровождающие не только отдыхали, но и получали оздоровительные процедуры, а также выезжали в бассейн.

"В первый день, когда они только заехали, я собрала свою группу, посмотрела на них и поняла, что это те дети, с которыми мы "зажжем" на этой смене. Так и вышло. Благодаря им эта смена стала волшебной и на самом деле крутой, они заряжали полностью всех вокруг", — рассказывает вожатая оздоровительного центра Ксения Демина.

Дети участвовали в культурных программах санатория, посетили Центральную детскую библиотеку, Самарский театр кукол, побывали на экскурсиях в музее АвтоВАЗа, в Парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова, выезжали в Волжскую Швейцарию — с. Ширяево с посещением дом-музея И. Е. Репина.

"Дети очень ждали этой поездки. Встретили нас очень радушно, мы даже не ожидали такой заботы. В лагере все с нами были приветливы, с теплом относились, так хорошо, наверно, нигде еще не относились к нам. Программа была очень разносторонняя: практически все время дети были задействованы в различных мероприятиях", — говорит сопровождающая Екатерина Серова.

Один из юных гостей, Александр, поделился своими впечатлениями об отдыхе: "Три недели прошли у нас очень быстро, душевно, очень хорошо. Ездили на экскурсии в музеи, особенно понравился музей военной техники: увидели там самолеты, посетили подводную лодку. Нашел новых друзей, познакомился ближе и с ребятами из нашей группы. Хотелось бы еще раз приехать в Самару".

Его товарищ по отдыху Алексей отметил: "Больше всего эмоций доставила уже вторая неделя в лагере, потому что у нас пошли первые экскурсии. Я сделал много фото в музее, узнал на какой технике и машинах ездили наши деды и прадеды. Мы побывали и на АвтоВАЗе, мне нравятся автомобили Лада. В экскурсиях по городу увидел, какой он красивый: с душой, своей атмосферой. Добрые и дружные у нас вожатые были, я познакомился тут с новыми ребятами, с некоторыми я продолжу общаться и дальше".

Гостей отпустили не с пустыми руками, перед посадкой в поезд ребятам были вручены памятные подарки от главы региона Дмитрия Азарова с символикой Самарской области.

А утром 21 июня в Самарскую область прибыла вторая группа ребят из ДНР. Для них также будут организованны культурно-развлекательные и экскурсионные мероприятия.

В этом году дополнительно организован был отдых для 48 ребят из города Сватово Луганской Народной республики. Их смена подходит к концу, завтра ребята уезжают домой.

Напомним, в прошлом году порядка 350 детей из новых субъектов России отдохнули на гостеприимной самарской земле.