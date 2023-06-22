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Большинство жителей ПФО удовлетворены качеством дорог, уборки улиц и экологической обстановкой в своих городах

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По сравнению с остальными регионами России жители ПФО чаще всего участвуют в субботниках по благоустройству территорий, а потенциал развития городской инфраструктуры видят в более эффективной работе местных властей и дополнительном финансировании. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие".

53% опрошенных из ПФО удовлетворяет качество дорог и транспортных развязок в их городах (43% скорее удовлетворяет, 10% — полностью). В Москве и Московской области этот показатель самый высокий — 77%. На Дальнем Востоке самый низкий — 46% совокупно. Меньше половины опрошенных удовлетворены качеством дорог и транспортных развязок также в Центральном федеральном округе (48%) и Сибири (49%). Всего по России неудовлетворительной считает дорожно-транспортную инфраструктуру своих городов 41% (из них 29% она скорее не удовлетворяет, 12% совершенно не удовлетворяет).

Качество уборки улиц устраивает 63% опрошенных жителей Приволжья (49% скорее удовлетворяет, 14% полностью). Тут также со значительным отрывом лидирует Московский регион (79%), а явный аутсайдер Сибирь (51%).

Экологической обстановкой в городах ПФО удовлетворены 56% (из них 46% скорее, 10% полностью). Не удовлетворены экологической обстановкой 44% (скорее нет 31%, полностью 13%).

Отвечая на открытый вопрос о том, что может способствовать развитию инфраструктуры вашего города (можно было давать более одного варианта ответа) жители Приволжья на первое место ставят более эффективную работу городских властей (60%). По мнению 36% жителей округа, развитию инфраструктуры может способствовать дополнительное финансирование.

Отвечая на открытый вопрос о формах личного участия в благоустройстве своего города (можно было давать более одного варианта ответа), 73% назвали регулярную своевременную оплату коммунальных услуг, вывоза мусора и благоустройства территории, 52% — оплату налогов, 2% — "другое". Никак не участвует в благоустройстве своих городов лишь 7%. Активнее всего в городских субботниках, судя по результатам опроса, участвуют резиденты ПФО (об этом заявили 38% опрошенных). Для сравнения в среднем по России количество не превысило отметку в 29%

*Опрос проведен 12–18 июня по репрезентативной выборке среди 1000 респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

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