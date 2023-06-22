В регионе растет число представленных в Росреестр документов в электронном виде

Более 160 тысяч заявлений в электронном виде поступило в Управление Росреестра по Самарской области к 1 июня 2023 года.

Анализ статистических данных свидетельствует о росте показателя представленных в Росреестр документов в электронном виде. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, нотариусы и юридические лица, кредитные организации и компании застройщиков активно пользуются электронными услугами Росреестра.

"В Самарской области проводится информационная кампания по подготовке профессиональных сообществ и физических лиц к переходу на электронное взаимодействие. Важно отметить, что популяризация электронных услуг Росреестра нацелена, прежде всего, на комфортность и скорость предоставления государственных услуг и работает в интересах жителей нашего региона", - отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.

В Самаре появился новый вид электронных услуг в сфере недвижимости. Уникальная возможность стала доступной для множества людей в Самарской области, которым необходимо осуществить учетно-регистрационные действия с недвижимостью.

Новый проект был запущен многофункциональным центром города Самары и Управлением Росреестра по Самарской области. Коллеги провели совместную работу по внедрению современного вида услуг - теперь жители и гости региона смогут подавать документы в электронном виде на площадке МФЦ самостоятельно, без обращения к специалистам по приему документов.

На площадке МФЦ (г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а) для физических и юридических лиц предоставляется специальное рабочее место, где посредством официального сайта Росреестра можно получить любую услугу в электронном виде. При необходимости заявителю прямо в МФЦ изготовят электронно-цифровую подпись, а также объяснят последовательность подачи документов.

Новый вид электронных услуг - бесплатный. При отсутствии у заявителя электронной подписи, оплачивается только ее получение. Подобная форма подачи документов помогает людям сэкономить время, получив услугу без очереди, в максимально короткие сроки.

Более того, электронно-цифровая подпись остается у заявителя, и в дальнейшем он сможет использовать ее при последующих самостоятельных обращениях в Росреестр через его официальный сайт.

После регистрации на электронную почту заявителя приходит выписка о зарегистрированном праве. Также можно получить подтверждение права собственности, заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) - "онлайн". Это ускоряет документооборот и экономит время.

Директор многофункционального центра предоставления государственных (муниципальных) услуг городского округа Самара Александр Иванов отмечает: "Мы идем в ногу со временем, и с помощью Управления Росреестра по Самарской области одними из первых внедрили такую форму получения электронных услуг. С каждым годом все больше жителей региона предпочитают оформлять документы самостоятельно. Это не только люди молодого и среднего возраста, но и пожилые граждане. Мы помогаем им осваивать новые технологии, предоставляя доступ в цифровой мир. Наши специалисты всегда помогут воспользоваться электронными сервисами".