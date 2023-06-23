Самарские троллейбусы №№ 12, 17, 20 временно изменят схему движения

К ближайшим выходным в связи с перекладкой теплосети изменится схема движения транспорта на участке Московского шоссе.

В рамках первого этапа перекладки тепловых сетей на участке Московского шоссе от проспекта Масленникова до улицы Луначарского в период с 22:00 23 июня до 05:00 1 июля изменится схема движения транспорта. Количество полос для движения сократится до 2-х в каждом направлении.

"Соответствующие информационные аншлаги будут установлены на ближайших к месту производства работ перекрестках: Московское шоссе/ улица Авроры; Московское шоссе/ улица Революционная; Московское шоссе/ улица Киевская; Московское шоссе/ улица Гагарина", — отмечается в сообщении городской администрации.

В указанный период по скорректированной схеме будут выполняться перевозки троллейбусами следующих маршрутов: № 12 "Завод "Экран" — Железнодорожный вокзал"; № 17 "15-й микрорайон — Железнодорожный вокзал"; № 20 "Железнодорожный вокзал — Безымянский рынок".

Движение будет организовано по улице Коммунистической — улице Чкалова — улице Мичурина — проспекту Масленникова — Московскому шоссе и далее — по привычным трассам (в обоих направлениях).

"Для удобства пассажиров три троллейбуса маршрута № 20 будут осуществлять движение от железнодорожного вокзала до станции метро "Московская" по улице Коммунистической и Московскому шоссе", — рассказали в мэрии. — В целях снижения транспортной нагрузки на обозначенный участок улично-дорожной сети и минимизации транспортных задержек водителям рекомендуется заранее выбирать маршруты, предусматривающие объезд участка, на котором ведутся дорожные работы. Для объезда целесообразно использовать улицы Революционную, Гагарина, Мичурина, Киевскую, Ново-Садовую, а также проспекты Масленникова, Карла Маркса и другие улицы города".

Информация о последующих этапах "перехода" Московского шоссе при перекладке теплосети и сроках их проведения будет опубликована дополнительно, как и информация об организации движения в период обновления теплосетей на участках других улиц.

С проектом плана работ можно ознакомиться на официальном сайте администрации Самары по ссылке.