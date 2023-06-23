В Самарской области подвели итоги обучающей программы "Ты – предприниматель!"

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов вручил выпускникам регионального бизнес-акселератора "Ты — предприниматель" сертификаты о прохождении обучения. Торжественный выпускной состоялся 22 июня на площадке Центра труда и отдыха "Станкозавод".

Обучение является обязательным этапом в рамках подготовки к конкурсу грантов до 500 тыс. рублей. Теперь молодые люди, претендующие на грантовую поддержку, готовятся к защите своих проектов.

"В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", вручили сертификаты о прохождении обучения молодым предпринимателям. Всего было подано 590 заявок из 10 городских округов и 19 муниципальных районов Самарской области, — констатировал Дмитрий Богданов. — В ближайшее время им предстоит пройти защиту своих проектов, после чего молодые люди смогут претендовать на гранд до 500 тысяч рублей. Уверен, что у ребят все получится, и они вольются в ряды малого бизнеса, который постоянно прирастает и увеличивает свою долю в экономике региона. А наши центры "Мой бизнес", министерство экономического развития, команда Правительства и Губернатора безусловно всегда будут поддерживать бизнес в Самарской области!"



Условия для успешного развития бизнеса в регионе — одна из ключевых задач в работе областного Правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

"Безусловно, обучение понравилось! Для меня главный плюс был в том, что дают максимально свежую информацию, опираются на реальные тренды рынка, — отмечает выпускник акселератора "Ты — предприниматель" Дмитрий Стулов. — Молодым предпринимателям сейчас дают вообще все, чтобы построить свой бизнес, чтобы работать на себя. И за это можно выразить огромную благодарность". "Грант я планирую потратить на расширение действующего бизнеса, чтобы больше людей смогли получить качественные услуги по доступным ценам, — поделилась выпускница акселератора "Ты — предприниматель" Лилит Матосян. — Весь проект "Ты — предприниматель" — это огромная возможность для молодых предпринимателей. А будущее — за молодежью! Как мне, так и другим ребятам это обучение дало очень много. Если минэкономразвития и дальше так будет поддерживать начинающих предпринимателей, то ещё большее их число сможет добиться успеха".