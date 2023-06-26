Инжиниринговая компания ООО "НовоКС" вышла на новый уровень развития

В апреле 2023 года инжиниринговая новокуйбышевская компания "Новейшие Коммуникационные Системы" (ООО "НовоКС" отгрузила заказчику — Новокуйбышевскому НПЗ — 76 взрывозащищенных холодильных промышленных агрегатов NovoEX, которые были собраны в новом производственном корпусе. С учетом текущей ситуации это само по себе уже заслуживает внимания — производство растет. И вместе с его ростом идет освоение зарубежных рынков. Сертификаты Торгово-промышленной палаты Самарской области подтверждают российское происхождение продукции предприятия, в которой не менее 80% комплектующих российского, в том числе, собственного производства.

NovoEX: как рождается бренд

Сегодня многопрофильная инжиниринговая компания проектирует и производит взрывозащищенное климатическое оборудование, интегрирует инженерные системы, обеспечивает диспетчеризацию климатических систем. Продукция "НовоКС" способна работать в диапазоне температур от -55°С до +60°С и в условиях сейсмичности до 9 баллов. К слову сказать, технический регламент на взрывозащищенный кондиционер появился в 2011 году, так что на рынке эта продукция, можно сказать, новая.

Чтобы решать такие задачи, нужны специалисты в области информационных технологий, причем опытные. Инженеры, конструкторы, технологи, составляющие ядро коллектива, в свое время приобрели опыт монтажа и обслуживания климатического оборудования других производителей. Претензий к его конструктиву и сборке у инженеров было достаточно. И в один прекрасный день стало ясно, что коллективу хватит компетенций, чтобы создать свой продукт. Так почти шесть лет назад появилась компания "Новейшие Коммуникационные Системы", которая создала узнаваемый сегодня бренд.

И началась работа по созданию взрывозащищенного климатического оборудования, способного работать в различных температурных диапазонах, которая потребовала настоящего инженерно-конструкторского поиска. На тот момент запрос рынка был на оборудование, выдерживающее глубокий минус. Результатом усилий разработчиков стало инновационное оборудование, способное работать в экстремальных условиях с сейсмозащитой, которое сертифицировано в том числе для работы при низких температурах. Продукции "НовоКС" отдают предпочтение крупные нефтеперерабатывающие и химические предприятия в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, операторы связи.

Производство растет и нуждается в специалистах по разработке и сборке оборудования, поэтому у выпускников профильных вузов и ссузов есть шанс стать частью этого бренда тем более, что собеседования с кандидатами проводится регулярно.

NovoEX: новая линия, новые заказы

Пуска нового корпуса ждали с нетерпением — нехватка производственных и складских площадей затрудняла работу, сдерживала рост производства. Кроме того, именно в новом корпусе стали применяться технологии, которые сократили временные затраты и повысили качество.

Все оборудование, которое производит компания, заказное. Это значит, что каждый новый заказ — это примерно процентов на десять новое оборудование, где применяются новые решения, материалы и технологии, которые позволяют создавать изделия, одинаково устойчиво работающие в температурном диапазоне от +35 °С до -55°С, как на Ямале, например.

NovoEX: локализация и инновации

Конкурентные преимущества складываются из сотни составляющих, не последнюю роль в которых играет локализация, удешевляющая конечный продукт. Когда-то в компании решили создавать электродвигатели для изделий своими силами. И в сентябре 2020 года была сертифицирована очередная разработка специалистов компании — взрывозащищенный электродвигатель NovoEX DSV. В нынешних экономических условиях собственное производство двигателей помогает формировать привлекательную для заказчика цену на конечную продукцию.

Часть комплектующих оборудования NovoEX изготавливается по заказу "НовоКС" на предприятиях региона. Требования к качеству жесткие, поэтому выбор исполнителей определяет не только профиль и станочный парк производства, но и его культура. "Нам есть с чем сравнивать, — отметил генеральный директор ООО "Новейшие Коммуникационные Системы" Юрий Рыжков. — До начала СВО мы размещали заказы в том числе на оборонных предприятиях и получали продукцию безупречного качества. Сейчас у них большая загрузка, и нам пришлось искать других исполнителей. Разница в качестве существенная, поэтому мы подумываем о закупке дополнительного металлообрабатывающего оборудования". Одним словом, подтверждается старая истина: "Хочешь сделать хорошо, сделай сам".

Одно из определяющих преимуществ компании — инновации. "Мы сами программируем контроллеры. Физически контроллеры применяются как российского производства, так и зарубежного, а их содержимое — программное обеспечение — наше, — уточнил главный конструктор Марат Хайруллин. — Мы выполняем заказы по созданию алгоритма работы группы кондиционеров в помещении для поддержания определенного микроклимата, создаем платформы для дальнейшей интеграции наших кондиционеров NovoEX в приточно-вытяжные системы технологических производств заказчика. Иными словами: создаем системы кондиционирования".

При этом специалисты компании одинаково комфортно чувствуют себя и на своем производстве, и на предприятиях заказчика, где монтируют и обслуживают климатическое оборудование, их работу регламентируют локально-нормативные документы предприятий нефтехимии и нефтепереработки. Они полностью экипированы, обучены и имеют документы о допуске к работе на таких производствах. Высокий уровень квалифицированного сервиса выгодно отличает компанию от конкурентов на рынке климатического оборудования.