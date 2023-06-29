В Самаре обсудили развитие рынка газомоторного топлива

В региональном минпромторге представители подведомственных муниципальных учреждений и коммерческих организаций обсудили детали перехода на газовое оборудование и особенности эксплуатации автомобилей на метане.

Сегодня развитие рынка газомоторного топлива является важнейшей частью политики увеличения потребления природного газа на внутреннем рынке в условиях внешнего санкционного давления. Популяризация этого экологичного вида топлива происходит, в том числе, благодаря государственной финансовой поддержке при переоборудовании транспортных средств на природный газ - метан.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров также отмечает, что экология - важный фактор, влияющий на качество жизни граждан.

Сегодня государство в рамках программы "Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области" на 2014-2024 гг. возмещает расходы на переоборудование для всех категорий транспорта. Предоставляют их юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, непосредственно выполняющим это переоборудование. Последние, в свою очередь, делают скидку владельцам транспортных средств.

Так, средняя стоимость установки ГБО на легковой автомобиль массой до 1,8 тонн составляет 92 тысячи рублей. Скидка для физических лиц и субъектов малого предпринимательства составляет почти 50 тысяч рублей, для всех остальных - 24,3 тысячи.

"Государство компенсирует почти половину расходов на покупку и установку газового оборудования автомобилистам, которые переведут свои машины на использование природного газа метана. Размер субсидии равен скидке, предоставленной владельцу транспортного средства, но не более 1/3 стоимости работ по переоборудованию, включая стоимость газобаллонного оборудования (ГБО), и не более максимального размера", - прокомментировал заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков.

В дополнение к государственной программе в настоящее время действуют маркетинговые программы ООО "Газпром газомоторное топливо", позволяющие при соблюдении условий программ затраты на переоборудование свести к нулю.

"Наши программы позволяют сегодня автомобилистам фактически бесплатно перейти на компримированный природный газ. Программа доступна абсолютно для всех. Поэтому она и называется "Народное топливо", - рассказал директор Средневолжского филиала общества "Газпром газомоторное топливо" Булат Газизуллин.

Кроме того, владельцы транспортных средств на метане могут претендовать на льготу по транспортному налогу.

Для популяризации перехода на газ как топливо важно и развитие сети заправочных станций. На сегодня в Самарской области действует 11 метановых АГНКС: в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, поселке Курумоч и Похвистнево. Всего же до 2026 года на территории региона запланировано построить еще 5 станций.