Самарские следователи начали проверку информации по продаже санатория с жилым домом

Следственным управлением СК РФ по Самарской области организована доследственная проверка в связи с выходом в эфире программы одного из федеральных телеканалов сюжета о том, что в Самаре продали территорию санатория вместе с жилым домом, сообщили в пресс-службе ведомства. Новые владельцы заставляют жильцов многоквартирного дома покинуть свои жилые помещения. Так же сообщается, что территория пансионата относится к культурному наследию.
"Следователями будут установлены и изучены все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отметили в СУ СК РФ по Самарской области.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Чтож такое. Он неадекватно уже и в квартиру ломился и угрожал людям. Что, ждём, когда он убьёт? Почему он ещё гуляет? Полиция Кинеля, вам, что лень с ним заняться.? Почему он ещё на свободе.
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!