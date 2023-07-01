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Происшествия

Самарские следователи начали проверку информации по продаже санатория с жилым домом

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственным управлением СК РФ по Самарской области организована доследственная проверка в связи с выходом в эфире программы одного из федеральных телеканалов сюжета о том, что в Самаре продали территорию санатория вместе с жилым домом, сообщили в пресс-службе ведомства. Новые владельцы заставляют жильцов многоквартирного дома покинуть свои жилые помещения. Так же сообщается, что территория пансионата относится к культурному наследию.

"Следователями будут установлены и изучены все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отметили в СУ СК РФ по Самарской области.

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