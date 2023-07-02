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Общество

В Самаре органы опеки забрали у нерадивой матери двух дочерей

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в один из центов социального обслуживания помещены девочки 2017 и 2019 годов рождения, за которыми не ухаживала мать, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе ежедневного мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили публикацию о том, что жительница Красноглинского района, имеющая на иждивении двух несовершеннолетних девочек, на протяжении нескольких дней не кормит их, не занимается воспитанием.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели проверку, установили личность и опросили фигурантку публикации, ее соседей, провели осмотр места жительства и собрали характеризующие материалы.

Установлено, что 26-летняя мать не приобретает детям продукты питания, не посещает с ними медицинское учреждение и злоупотребляет спиртными напитками.

В настоящее время жизни детей ничего не угрожает — они находятся в одном из центров социального обслуживания города. В отношении матери несовершеннолетних сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", который направлен в Комиссию по делам несовершеннолетних администрации Красноглинского района Самары для рассмотрения.

Во избежание случаев насилия в отношении детей сотрудники полиции призывают граждан не быть равнодушными. Если вам стало известно, что ребенок подвергается насилию со стороны родителей, либо в семье, в которой проживают несовершеннолетние дети, употребляют алкоголь, постоянно собираются посторонние люди, устраивают драки, скандалы, сообщите об этом в дежурную часть ближайшего отделения полиции, на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22; 8(846) 278-22-23 (102 — с мобильных телефонов федеральных операторов сотовой связи) или на официальный интернет-сайт  63.мвд.рф через сервис "Прием обращений".

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