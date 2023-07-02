В Самаре органы опеки забрали у нерадивой матери двух дочерей

В Самаре в один из центов социального обслуживания помещены девочки 2017 и 2019 годов рождения, за которыми не ухаживала мать, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе ежедневного мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили публикацию о том, что жительница Красноглинского района, имеющая на иждивении двух несовершеннолетних девочек, на протяжении нескольких дней не кормит их, не занимается воспитанием.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели проверку, установили личность и опросили фигурантку публикации, ее соседей, провели осмотр места жительства и собрали характеризующие материалы.

Установлено, что 26-летняя мать не приобретает детям продукты питания, не посещает с ними медицинское учреждение и злоупотребляет спиртными напитками.

В настоящее время жизни детей ничего не угрожает — они находятся в одном из центров социального обслуживания города. В отношении матери несовершеннолетних сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", который направлен в Комиссию по делам несовершеннолетних администрации Красноглинского района Самары для рассмотрения.