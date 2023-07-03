В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за жары

Днем 3–5 июля местами по Самарской области ожидается жара 30-32°C. Объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщили в Приволжском УГМС.
В понедельник днем, 3 июля, в Самаре ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный, западный, 7…12 м/с. Температура воздуха +27…+29 °C
Во вторник, 4 числа, в регионе прогнозируется переменная облачность. Местами — кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 °C, днем +27…+32 °C.
5 июля переменная облачность сохранится. Существенных осадков не ожидается. Ветер северный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 °C, днем +27…+32 °C.
Последние комментарии
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!