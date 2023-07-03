В Самарской области за выходные задержали 35 пьяных водителей

За три дня, с 30 июня по 2 июля, в Самарской области прошли рейды ГИБДД. За это время сотрудники автоинспекции задержали 35 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего же правоохранители выявили 2047 разных нарушений ПДД. Так, 240 автомобилистов не воспользовались ремнями безопасности, 280 — нарушили правила тонировки, 77 — неправильно перевозили детей.
Кроме того, 60 водителей не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы попались сотрудникам ГИБДД 105 раз.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Чтож такое. Он неадекватно уже и в квартиру ломился и угрожал людям. Что, ждём, когда он убьёт? Почему он ещё гуляет? Полиция Кинеля, вам, что лень с ним заняться.? Почему он ещё на свободе.