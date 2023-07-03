В Самарской области за выходные задержали 35 пьяных водителей

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За три дня, с 30 июня по 2 июля, в Самарской области прошли рейды ГИБДД. За это время сотрудники автоинспекции задержали 35 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области