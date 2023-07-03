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В Самарской области за выходные задержали 35 пьяных водителей

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За три дня, с 30 июня по 2 июля, в Самарской области прошли рейды ГИБДД. За это время сотрудники автоинспекции задержали 35 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Всего же правоохранители выявили 2047 разных нарушений ПДД. Так, 240 автомобилистов не воспользовались ремнями безопасности, 280 — нарушили правила тонировки, 77 — неправильно перевозили детей.

Кроме того, 60 водителей не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы попались сотрудникам ГИБДД 105 раз.

Гид потребителя

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