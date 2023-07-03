Бойцу СВО из Самары отказали в заселении в отель Кузбасса

Гражданину Германии с самарскими корнями Дмитрию Гаану, который служит по контракту в зоне СВО, отказали в заселении в гостиницу в городе Юрга Кемеровской области без российского паспорта, сообщает "КП-Самара".

Напомним, Дмитрий Гаан родился в 1983 г. в Целиноградской области Казахской ССР. Его дедушка родился в 1936 г. и всю жизнь постоянно проживал в Самарской области, был гражданином России. В 1996 г. Дмитрий вместе с родителями переехал из России в Германию, где проживал до мая 2022 года. С началом спецоперации он активно поддержал Россию, но после начавшихся к нему репрессий вынужден был вместе со своей семьей покинуть страну.

Позже Дмитрий подписал контракт и отправился воевать за Россию в зоне СВО. Через несколько недель военный получил ранение и был комиссован обратно в Самару, после восстановления он вновь вернулся в военную часть в городе Юрга. Сейчас его взвод ждет командировки. Дмитрий вместе со своим сослуживцем решили закупиться всем необходимым в городе и провести ночь в местной гостинице, чтобы привести себя в порядок и выспаться.

"Мы с товарищем приехали в центр, чтобы купить обмундирование, средства защиты, провизию и другое, что может понадобиться в командировке. Чтобы немного отдохнуть перед отправкой "за ленточку", мы решили снять номер в гостинице. Ведь в казарме нет таких комфортных условий, чтобы помыться хорошенько и выспаться на удобной кровати", — рассказал изданию Дмитрий.

Он забронировал номер в трехзвездочной гостинице практически в центре Юрги. Товарищи приехали в отель, им дали ключ от номера. Военные только разместились и собирались отдохнуть, как в дверь постучалась администратор и попросила Дмитрия покинуть гостиницу.

Дмитрий не ожидал такого поворота событий и попытался выяснить, в чем проблема, ведь он смог без проблем забронировать номер на свое имя. Как оказалось, дело было в гражданстве военнослужащего, а точнее в его отсутствии. У Дмитрия, который больше полугода служит в рядах российской армии, до сих пор нет российского гражданства.

"Я показал на ресепшене военный билет, думал этого хватит для идентификации моей личности. Администратор попросила показать паспорт, а он у меня был в части. Девушка разрешила предоставить копию или фотографию. Мы с товарищем отправили фотографии ей на Вотсап — он свой российский паспорт, а я тот, что есть — германский. Через 10 минут после этого нас выгнали", — говорит Дмитрий.

Администратор гостиницы пояснила изданию, что мужчины забронировали номера через сайт. Для этого не нужны документы, удостоверяющие личность. Когда они приехали,их попросили предоставить паспорта, но при себе у них были только военные билеты.

"Мы пошли навстречу военным и попросили прислать фотографии документов, чтобы заключить договор. Но увидев, что у одного из постояльцев иностранный паспорт, мы были вынуждены отказать ему в заселении", — добавила администратор гостиницы.

Девушка объяснила, что для заселения иностранных гостей есть определенные правила. Во-первых, необходим исключительно оригинал паспорта. Также администрация отеля может запросить у иностранца гражданство, вид на жительство или другие документы. У Дмитрия Гаана был с собой только военный билет, а по нему, по правилам гостиницы, заселение невозможно.

Военнослужащие не стали спорить с дирекцией и покинули гостиницу.

"Буквально на этой же улице, через несколько домов, была еще одна гостиница. Мы пришли туда, объяснили ситуацию с паспортами и нас, неожиданно, без проблем заселили. Конечно, от той ситуации остался неприятный осадок, ведь, наверное, можно было войти в нашу ситуацию и разрешить переночевать. Я же не преступник какой-то, а военный, который защищает Россию, свою родную страну, несмотря даже на иностранный паспорт", — говорит гражданин Германии Дмитрий Гаан.