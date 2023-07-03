16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бойцу СВО из Самары отказали в заселении в отель Кузбасса Врач рассказал, каких аллергических реакций нужно опасаться летом Очередное распределение в самарские детсады пройдет 7 июля В Самаре выделят 45 млн рублей на содержание сетей наружного освещения В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за жары

Общество

Бойцу СВО из Самары отказали в заселении в отель Кузбасса

КЕМЕРОВО. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Гражданину Германии с самарскими корнями Дмитрию Гаану, который служит по контракту в зоне СВО,  отказали в заселении в гостиницу в городе Юрга Кемеровской области без российского паспорта, сообщает "КП-Самара".

Напомним, Дмитрий Гаан родился в 1983 г. в Целиноградской области Казахской ССР. Его дедушка родился в 1936 г. и всю жизнь постоянно проживал в Самарской области, был гражданином России. В 1996 г. Дмитрий вместе с родителями переехал из России в Германию, где проживал до мая 2022 года. С началом спецоперации он активно поддержал Россию, но после начавшихся к нему репрессий вынужден был вместе со своей семьей покинуть страну.

Позже Дмитрий подписал контракт и отправился воевать за Россию в зоне СВО. Через несколько недель военный получил ранение и был комиссован обратно в Самару, после восстановления он вновь вернулся в военную часть в городе Юрга. Сейчас его взвод ждет командировки. Дмитрий вместе со своим сослуживцем решили закупиться всем необходимым в городе и провести ночь в местной гостинице, чтобы привести себя в порядок и выспаться.

"Мы с товарищем приехали в центр, чтобы купить обмундирование, средства защиты, провизию и другое, что может понадобиться в командировке. Чтобы немного отдохнуть перед отправкой "за ленточку", мы решили снять номер в гостинице. Ведь в казарме нет таких комфортных условий, чтобы помыться хорошенько и выспаться на удобной кровати", — рассказал изданию Дмитрий.

Он забронировал номер в трехзвездочной гостинице практически в центре Юрги. Товарищи приехали в отель, им дали ключ от номера. Военные только разместились и собирались отдохнуть, как в дверь постучалась администратор и попросила Дмитрия покинуть гостиницу.

Дмитрий не ожидал такого поворота событий и попытался выяснить, в чем проблема, ведь он смог без проблем забронировать номер на свое имя. Как оказалось, дело было в гражданстве военнослужащего, а точнее в его отсутствии. У Дмитрия, который больше полугода служит в рядах российской армии, до сих пор нет российского гражданства.

"Я показал на ресепшене военный билет, думал этого хватит для идентификации моей личности. Администратор попросила показать паспорт, а он у меня был в части. Девушка разрешила предоставить копию или фотографию. Мы с товарищем отправили фотографии ей на Вотсап — он свой российский паспорт, а я тот, что есть — германский. Через 10 минут после этого нас выгнали", — говорит Дмитрий.

Администратор гостиницы пояснила изданию, что мужчины забронировали номера через сайт. Для этого не нужны документы, удостоверяющие личность. Когда они приехали,их попросили предоставить паспорта, но при себе у них были только военные билеты.

"Мы пошли навстречу военным и попросили прислать фотографии документов, чтобы заключить договор. Но увидев, что у одного из постояльцев иностранный паспорт, мы были вынуждены отказать ему в заселении", — добавила администратор гостиницы.

Девушка объяснила, что для заселения иностранных гостей есть определенные правила. Во-первых, необходим исключительно оригинал паспорта. Также администрация отеля может запросить у иностранца гражданство, вид на жительство или другие документы. У Дмитрия Гаана был с собой только военный билет, а по нему, по правилам гостиницы, заселение невозможно.

Военнослужащие не стали спорить с дирекцией и покинули гостиницу.

"Буквально на этой же улице, через несколько домов, была еще одна гостиница. Мы пришли туда, объяснили ситуацию с паспортами и нас, неожиданно, без проблем заселили. Конечно, от той ситуации остался неприятный осадок, ведь, наверное, можно было войти в нашу ситуацию и разрешить переночевать. Я же не преступник какой-то, а военный, который защищает Россию, свою родную страну, несмотря даже на иностранный паспорт", — говорит гражданин Германии Дмитрий Гаан.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья Черникова 29 июня 2023 03:49 В Самаре прошел V ежегодный антинаркотический форум Самарской области "Мы будем жить!"

А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.

Stuara Samara 29 июня 2023 03:30 В Самаре прошел V ежегодный антинаркотический форум Самарской области "Мы будем жить!"

А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:23 На 100-м году ушла из жизни фронтовик, участница Курской битвы и штурма Берлина Зинаида Шкуратова

Вечная Память истинным Героям!

Фото на сайте

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6