В МВД прокомментировали ситуацию с гражданином Германии, который хочет участвовать в СВО на стороне России

В ГУ МВД по Самарской области ответили на запрос Волга Ньюс о ситуации с Дмитрием Гааном, который жаловался на проблемы с получением российского гражданства. Дмитрий говорит, что он поддерживает Россию в текущей ситуации на Украине, но за такой настрой его притесняли в Германии.

"Дмитрий Гаан родился в 1983 году в Целиноградской области Казахской ССР. Его дедушка родился в 1936 году и всю жизнь постоянно проживал в Самарской области, был гражданином России. В 1996 году Дмитрий вместе с родителями переехал из России в Германию, где проживал до мая 2022 года. С началом спецоперации он активно поддержал Россию, но после начавшихся к нему репрессий вынужден был вместе со своей семьей покинуть страну", — рассказывали друзья Дмитрия в соцсетях.

Юрист Гаана Владимир Александров, комментируя ситуацию корреспонденту Волга Ньюс, объясняет — Дмитрий действительно высказывал поддержку РФ среди своих знакомых. После этого на него обрушились напасти: начались претензии со стороны местных властей — то по одному поводу, то по другому… Дмитрия стали пугать ответственностью за якобы некие нарушения. В итоге он всерьез стал опасаться, что в отношении него или родных сфабрикуют какое-то серьезное дело. Дмитрий попытался получить гражданство России, но считает, что здесь решение вопроса "затягивалось". В МВД объяснили, в чем проблема.

"Мужчина прибыл в УВМ на комиссию по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка ГУ МВД России по Самарской области 18 октября 2022 года, что не соответствует требованиям п. 3 статьи 33.1 Федерального закона от 31.05.2002 No 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", так как заявление о признании временно пребывающего на территории Российской Федерации иностранного гражданина носителем русского языка подается в срок не позднее 15 суток до истечения срока временного пребывания. У гражданина срок временного пребывания истекал 26 октября 2022 года", — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Впрочем, в полиции также рассказали, как можно разрешить подобного рода проблему.

"Иностранный гражданин вправе обратиться в Посольство Российской Федерации на территории того государства, где он находится, с целью оформления визы для въезда на территорию Российской Федерации, затем осуществить постановку на учет по месту пребывания и не позднее 15 суток до истечения срока временного пребывания обратиться с заявлением о признании его носителем русского языка в комиссию. Иностранные граждане и лица без гражданства могут получить консультации и разъяснения по вопросу признания носителем русского языка в отделе по вопросам гражданства УВМ в приемные дни: понедельник, четверг с 14:00 до 16:00 (этаж 3, кабинет 4): 8 (846) 211-01-54", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В полиции также уточнили, что по вопросу СВО можно обратиться в военкомат соответствующего района.