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Общество

"Меня преследовали": житель Германии пытается пойти добровольцем на СВО на стороне России

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Гражданин Германии с самарскими корнями Дмитрий Гаан столкнулся с проблемами при получении российского гражданства. Он говорит, что поддерживает Россию в текущем конфликте, но за такой настрой его притесняли немцы.

"Дмитрий Гаан родился в 1983 году в Целиноградской области, Казахская ССР. Его дедушка родился в 1936 году и всю жизнь постоянно проживал в Самарской области, был гражданином России. В 1996 году Дмитрий вместе с родителями переехал из России в Германию, где проживал до мая 2022 года. После начала спецоперации он активно поддержал Россию, и после начавшихся к нему репрессий вынужден был вместе со своей семьёй покинуть страну", — рассказывали друзья Дмитрия в соцсетях.

Юрист Гаана Владимир Александров, комментируя ситуацию корреспонденту Волга Ньюс, объясняет — Дмитрий действительно высказывал поддержку РФ среди своих знакомых. И после этого на него обрушились напасти: начались какие-то претензии со стороны местных властей, то по одному поводу, то по другому. Дмитрия стали пугать ответственностью за якобы какие-то нарушения. В итоге он всерьез стал опасаться, что в отношении него или родных сфабрикуют какое-то серьезное дело. "Немцы это могут", — считает юрист.

Тогда Дмитрий собрал жену и детей и поехал вместе с ними в Россию. У мужчины была открыта временная виза и он хотел получить гражданство как носитель русского языка. Это было в мае 2022 года.

"С тех пор он никак не может оформить разрешительные документы на нахождение в РФ. Все его документы были в полном порядке, но руководство Управления миграции по Самарской области начало искать зацепки и причины, почему они не могут принять заявление. Вскоре ему с семьей пришлось выехать в Казахстан", — рассказывает юрист.

Дело в том, что временная виза у членов семьи подошла к концу. А в Германию мужчина ехать уже не хочет — боится, что у него отберут детей "как у агента Кремля". Семью мужчина поселил в Астане (у родных истекали визы раньше, чем у него), а сам вернулся и снова попытался сделать экзамен на носителя русского языка. Говорит, что снова процесс затягивался, а потом и его срок визы подошел к концу. 

"Экзамен в Казахстане Дмитрий сдать не может — его отправляют на эту процедуру в Россию. А мужчина ко всему прочему хочет пойти добровольцем на СВО, он искренне желает послужить нашей стране, хочет освобождать мир от фашизма", — рассказывает юрист.

Редакция "Волга Ньюс" направила запрос в ГУ МВД по Самарской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

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