Самарские пожарные подали иск к цирку

Представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары подали иск к ФКП "Российская государственная цирковая компания". Данные отображены на сайте суда Ленинского района города.
По информации сайта суда, дело возбуждено по ст. 20.4 ч.2.1 КоАП ("Нарушение требований пожарной безопасности, повторно"). В статье КоАП также уточняется, что ее действие распространяется на объекты, в которых могут быть нарушения противопожарного оборудования, несоответствия эвакуационных путей правилам и прочее. Санкция статьи предусматривает штраф или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.
Согласно данным сайта Самарского цирка, который расположен на ул. Молодогвардейской, он является филиалом ФКП "Российская государственная цирковая компания". Ранее у цирка уже случалось недопонимание с надзорными органами из-за требований пожарной безопасности. Позже сообщалось, что реконструкцию цирка отодвигали из-за пандемии.
Последние комментарии
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!