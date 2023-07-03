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Общество

Самарские пожарные подали иск к цирку

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары подали иск к ФКП "Российская государственная цирковая компания". Данные отображены на сайте суда Ленинского района города.

По информации сайта суда, дело возбуждено по ст. 20.4 ч.2.1 КоАП ("Нарушение требований пожарной безопасности, повторно"). В статье КоАП также уточняется, что ее действие распространяется на объекты, в которых могут быть нарушения противопожарного оборудования, несоответствия эвакуационных путей правилам и прочее. Санкция статьи предусматривает штраф или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Согласно данным сайта Самарского цирка, который расположен на ул. Молодогвардейской, он является филиалом ФКП "Российская государственная цирковая компания". Ранее у цирка уже случалось недопонимание с надзорными органами из-за требований пожарной безопасности. Позже сообщалось, что реконструкцию цирка отодвигали из-за пандемии.

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