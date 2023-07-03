В Самарской области вручили дипломы первым выпускникам "Профессионалитета"

В Поволжском государственном колледже состоялась торжественная церемония вручения дипломов об окончании учебы первым выпускникам федерального проекта "Профессионалитет" в Самарской области.
После успешной сдачи демонстрационного экзамена ряды самарских машиностроителей пополнили 23 молодых оператора станков с программным управлением, четверо из которых закончили колледж с красными дипломами. Теперь 17 выпускников "Профессионалитета" вольются в трудовые коллективы оборонно-промышленных предприятий региона, а шестеро отправятся на службу в армию. Впрочем, по словам директора Поволжского государственного колледжа Ольги Смагиной, по возвращении из армии ребятам гарантировано трудоустройство, и это одна из особенностей новой программы подготовки.
Вручая дипломы выпускникам 2023 года, советник заместителя генерального директора по персоналу АО "РКЦ "Прогресс" Дмитрий Щелоков, отметил, что на предприятиях машиностроительной отрасли потребность в выпускниках "Профессионалитета" есть и будет еще долгие годы. Неслучайно количество бюджетных мест в колледжах и техникумах региона по федеральному проекту на профессии и специальности машиностроительной отрасли по сравнению с прошлым годом увеличено почти в два раза.
Реализация федерального проекта "Профессионалитет" в Самарской области стала возможной благодаря софинансированию из регионального бюджета и поддержки со стороны бизнеса. И это часть последовательных действий региональной власти по совершенствованию системы профессионального образования. Так, по инициативе губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области были капитально отремонтированы многие профильные учреждения, в Самаре создается первый кампус в сфере среднего профессионального образования. Новый импульс развития колледжи и техникумы Самарской области получили и благодаря реализации национального проекта "Образование". В регионе созданы и успешно функционируют 30 самых современных мастерских.
Федеральный проект "Профессионалитет" включен в число стратегических инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года и ставит своей целью создание в системе среднего профессионального образования принципиально новой отраслевой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.