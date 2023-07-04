В Ботаническом саду вручили дипломы завершившим обучение аспирантам Самарского университета

В Ботаническом саду Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева состоялась церемония вручения дипломов об окончании аспирантуры молодым ученым. В этом году документы об образовании получили 68 человек. Всего на данный момент в университете обучаются 620 аспирантов, причем среди них 51 — граждане других стран. Об этом сообщает пресс-служба университета.
Выпускников поздравил первый проректор — проректор по научно-исследовательской работе Андрей Прокофьев. Он отметил, что вручение дипломов аспирантам в ботаническом саду стало прекрасной традицией. Обращаясь к выпускникам, начальник отдела аспирантуры и докторантуры Елена Родионова призвала их не останавливаться на достигнутом и напомнила, что главная цель — защитить диссертацию и получить кандидатскую степень.
Начальник управления внеучебной работы Мария Резниченко добавила, что аспирант — это не только исследователь, но и преподаватель, и выпускникам аспирантуры предстоит стать наставниками для студентов.
Один из выпускников аспирантуры — молодой ученый из Китая Ду Чунжуй. В этом году он успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. Чунжуй под руководством профессора Ольги Стариновой занимается разработкой программного комплекса для эффективного управления спутниками в окололунном пространстве. Разработка пригодится в перспективе при освоении Луны — для обеспечения полноценной работы будущей Лунной космической станции и создания на Луне спутниковых систем связи, навигации и мониторинга.
"Решительно справляйтесь со всеми трудностями, которые возникают в процессе учебы и идите к своей цели, — посоветовал будущим аспирантам Ду Чунжуй. — Учитесь, учитесь и еще раз учитесь! Учеба в аспирантуре позволила мне расширить свои знания русского языка, теперь я могу читать больше научно-технической литературы".
В дальнейшем Чунжуй намерен вести научную и преподавательскую деятельность в одном из университетов Китая.
Ирина Матвеева закончила аспирантуру по направлению "Оптика". В дружном коллективе профессора Валерия Захарова она изучала данные, полученные с помощью портативной установки, которая позволяет анализировать состояние кожи, не нарушая ее целостность. Разработанная в университете установка позволяет быстро и безболезненно выявлять как серьезные патологии, например, новообразования, так и диагностировать и анализировать ряд проблем с кожей. Во время учебы в аспирантуре Ирина участвовала и побеждала в нескольких грантовых конкурсах, также она является победителем Всероссийского инженерного конкурса и Российско-китайского конкурса индустриальных инноваций. Параллельно с учебой работает преподавателем и инженером на кафедре лазерных и биотехнических систем. Трудится младшим научным сотрудником в научно-исследовательской лаборатории "Фотоника". По совместительству является начальником направления. В будущем планирует продолжить научную, преподавательскую и административную работу, а также защитить кандидатскую диссертацию.
"Залог успеха — правильно выбранная интересная научная тема, и осознанный выбор научного руководителя, — дала совет будущим аспирантам Ирина Матвеева.
В этом году университет предлагает аспирантам 125 бюджетных мест на 60 научных специальностей. Прием документов начался 3 июля и продлится до 9 августа.
"Для того чтобы стать аспирантом Самарского университета им. Королёва, необходимо подать документы в очной или дистанционной форме и пройти конкурсный отбор. Большим плюсом при поступлении является наличие индивидуальных достижений. Преимущество получат студенты, которые занимаются научной деятельностью с магистратуры или специалитета, имеют опубликованные научные работы. В этом году поступившие аспиранты будут учиться по обновленным государственным стандартам, которые предусматривают большую нагрузку на научную деятельность", — отметил Андрей Прокофьев.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.