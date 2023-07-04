В Ботаническом саду вручили дипломы завершившим обучение аспирантам Самарского университета

В Ботаническом саду Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева состоялась церемония вручения дипломов об окончании аспирантуры молодым ученым. В этом году документы об образовании получили 68 человек. Всего на данный момент в университете обучаются 620 аспирантов, причем среди них 51 — граждане других стран. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Выпускников поздравил первый проректор — проректор по научно-исследовательской работе Андрей Прокофьев. Он отметил, что вручение дипломов аспирантам в ботаническом саду стало прекрасной традицией. Обращаясь к выпускникам, начальник отдела аспирантуры и докторантуры Елена Родионова призвала их не останавливаться на достигнутом и напомнила, что главная цель — защитить диссертацию и получить кандидатскую степень.

Начальник управления внеучебной работы Мария Резниченко добавила, что аспирант — это не только исследователь, но и преподаватель, и выпускникам аспирантуры предстоит стать наставниками для студентов.

Один из выпускников аспирантуры — молодой ученый из Китая Ду Чунжуй. В этом году он успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. Чунжуй под руководством профессора Ольги Стариновой занимается разработкой программного комплекса для эффективного управления спутниками в окололунном пространстве. Разработка пригодится в перспективе при освоении Луны — для обеспечения полноценной работы будущей Лунной космической станции и создания на Луне спутниковых систем связи, навигации и мониторинга.

"Решительно справляйтесь со всеми трудностями, которые возникают в процессе учебы и идите к своей цели, — посоветовал будущим аспирантам Ду Чунжуй. — Учитесь, учитесь и еще раз учитесь! Учеба в аспирантуре позволила мне расширить свои знания русского языка, теперь я могу читать больше научно-технической литературы".

В дальнейшем Чунжуй намерен вести научную и преподавательскую деятельность в одном из университетов Китая.

Ирина Матвеева закончила аспирантуру по направлению "Оптика". В дружном коллективе профессора Валерия Захарова она изучала данные, полученные с помощью портативной установки, которая позволяет анализировать состояние кожи, не нарушая ее целостность. Разработанная в университете установка позволяет быстро и безболезненно выявлять как серьезные патологии, например, новообразования, так и диагностировать и анализировать ряд проблем с кожей. Во время учебы в аспирантуре Ирина участвовала и побеждала в нескольких грантовых конкурсах, также она является победителем Всероссийского инженерного конкурса и Российско-китайского конкурса индустриальных инноваций. Параллельно с учебой работает преподавателем и инженером на кафедре лазерных и биотехнических систем. Трудится младшим научным сотрудником в научно-исследовательской лаборатории "Фотоника". По совместительству является начальником направления. В будущем планирует продолжить научную, преподавательскую и административную работу, а также защитить кандидатскую диссертацию.

"Залог успеха — правильно выбранная интересная научная тема, и осознанный выбор научного руководителя, — дала совет будущим аспирантам Ирина Матвеева.

В этом году университет предлагает аспирантам 125 бюджетных мест на 60 научных специальностей. Прием документов начался 3 июля и продлится до 9 августа.

"Для того чтобы стать аспирантом Самарского университета им. Королёва, необходимо подать документы в очной или дистанционной форме и пройти конкурсный отбор. Большим плюсом при поступлении является наличие индивидуальных достижений. Преимущество получат студенты, которые занимаются научной деятельностью с магистратуры или специалитета, имеют опубликованные научные работы. В этом году поступившие аспиранты будут учиться по обновленным государственным стандартам, которые предусматривают большую нагрузку на научную деятельность", — отметил Андрей Прокофьев.