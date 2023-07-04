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Альпинист из Новокуйбышевска пропал при восхождении на гору Казбек

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Северной Осетии разыскивают альпиниста из Самарской области, пропавшего на горе Казбек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания.

Фото: ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания

О ЧП сотрудникам МЧС сообщили 2 июля, в 20:55. Пропавший был в группе трех человек и не дошел до контрольной точки на высоте 3500 м. Заявил о пропаже один из участников группы. По его словам, мужчина немного отстал от товарищей, пообещав догнать их позднее, но так и не появился в назначенном месте.

На поиски альпиниста выдвинулась группа спасателей из шести человек, а позже в Северную Осетию прибыл вертолет МИ-8 МЧС России.

"Спасатели на сегодня завершили аэровизуальное обследование склона горы Казбек, на котором проходят поиски альпиниста из Самарской области. Обнаружить пропавшего не удалось. Сильная ветреность не позволила спасателям высадиться на плато, расположенное на высоте 4200 метров", — отметил начальник СОПСО МЧС России Арсен Чегаев.

Последний раз пропавшего туриста видели на отметке примерно в 4900 м спортсмены из Перми, также совершавшие восхождение на вершину.

В республиканском ГУ МЧС сообщают, что группа из Самарской области не была зарегистрирована в МЧС России.

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