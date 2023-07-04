Первый конкурс котельных малых городов и сельских поселений проходит в Самарской области

Конкурс котельных малых городов и сельских поселений "Надежное тепло" стартовал в регионе в июне 2023 года. Он организован компаниями "ПромКомплекСервис" и "Вымпелгаз", обслуживающими котельные, принадлежащие малым и средним предприятиям региона.
Конкурс проводится при поддержке администраций малых городов и сел губернии, а также Союза Торгово-промышленной палаты Самарской области.
Собственникам небольших котельных, расположенных в школах, детских садах, УК и на предприятиях малых населенных пунктов, финансово сложно содержать постоянный штат эксплуатационного персонала. Регулярное обновление дорогостоящего оборудования современных теплопунктов тоже влетает в копеечку.
Поэтому им необходима помощь в оценке состояния действующего оснащения в ходе летней ремонтной компании и приобретении современной техники для обновления котельных.
В настоящее время уже 78 котельных, прошли отборочный этап и стали номинантами конкурса "Надежное тепло". При отборе участников учитывалось такие основные критерии как: техническое состояние приборов котельной, экономичность его работы, качество подаваемого потребителям теплоносителя, внешнее и внутреннее благоустройство, антитеррористическая защищенность.
Все котельные, прошедшие отбор, получили своевременную экспертную оценку состояния своего оборудования, что поможет им более рационально продолжить летную ремонтную компанию и подготовку к отопительному сезону. Победителям конкурса установят дорогостоящие приборы учета газа российского производства, которые позволят владельцам котельных экономить средства в зимнее время при оплате потребленного энергоресурса.
Участие в конкурсе бесплатно. Итоги конкурса будут подведены в конце августе, перед началом отопительного сезона.
Ознакомиться с условиями конкурса можно по ссылке https://promks63.ru/novosti/polozhenie-o-konkurse-nadezhnoe-teplo.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!