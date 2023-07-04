Добавить драмы и смешать с приключениями: Wink готовит кинококтейль для жаркого июля

В середине лета Wink (цифровой видеосервис "Ростелекома") подготовил головокружительный коктейль из отечественных и зарубежных киноновинок. Ингредиенты — на любой вкус. Остросюжетные боевики и триллеры, семейные приключения, фантастика, немного мелодрамы и щепотка фэнтези ждут зрителей в июле.

Фантастический триллер "Сквозь время" (12+) режиссер Александр Богуславский снял, вдохновившись рассказом братьев Стругацких "Забытый эксперимент" о двигателе времени, случайно обнаруженном исследователями спустя почти 50 лет после неудачного научного эксперимента. В ходе испытаний сверхскоростного самолета на новом источнике энергии изобретатель и бизнесмен Итан Блэйк (Виктор Добронравов) и его брат Джейкоб (Егор Корешков) оказываются на острове, которого нет на картах. В атмосфере этого места необъяснимо соединяйся прошлое и будущее. Героям предстоит разгадать загадку острова, чтобы предотвратить грядущую катастрофу. Каким будет ответ на их вопросы, Wink покажет 27 июля.

В основе другой российской новинки реального намного больше. Так, фильм Александра Ханта "Межсезонье" (18+) отсылает к драматической истории двух псковских подростков, потрясшей общество в 2016 году. Режиссер смотрит на тему сквозь призму трудностей взросления. Одноклассники Саша (Евгения Виноградова) и Даня (Игорь Иванов) сбегают из дома и бросают вызов несправедливому миру взрослых, борются за чувства и личные границы. Но юношеский бунт незаметно перерастет во взрослые преступления. Настроение в картине создает актуальная музыка вроде Shortparis или "Дайте танк (!)". Посмотреть фильм можно с 21 июля.

"Непосредственно Каха. Другой фильм" (18+) — неоднозначная отечественная гротескная комедия. Но зрители, которым понравился первый фильм режиссера Виктора Шаманова про двух отчаянных друзей, чьи приключения часто граничат с фолом, наверняка ждут эту картину. Каха и Серго снова успешно ищут и находят проблемы, не сильно считаясь с судьбами окружающих. Но все чаще это уже не шутки, а вопрос жизни и смерти. В июле Wink покажет, чем закончится их дружба на этот раз.

Любителям российских сериалов тоже будет что посмотреть в июле. Вовсю шагает по стране герой комедийного экшена "Ухожу красиво" (18+) Борис Фадеев в исполнении Владимира Яглыча — первые эпизоды уже доступны в Wink. А 6 июля беспощадные софиты высветят все закулисные тайны в сериале "Балет" (18+): в этот день выйдет заключительная серия этого невероятно красивого проекта из линейки Wink Originals.

Кроме того, в июле зрители увидят еще один сериал Wink Originals — городское фэнтези "Библиотекарь" (18+). По сюжету актер-неудачник Алексей Вязинцев (Никита Ефремов) узнает, что при загадочных обстоятельствах убит его отец. Алексей едет в родной город отца, чтобы продать его квартиру, но вместо этого оказывается втянут в череду опасных событий. Сериал снят по бестселлеру Михаила Елизарова. Первый эпизод уже доступен для просмотра.

Триллер "Гремлины: Хранители леса" (18+) подойдет любителям ирландского фольклора. Молодая лондонская семья в ожидании ребенка переезжает в домик в ирландской деревушке, которая кажется им сказочно тихим и спокойным местом. Немного сказки здесь и правда есть: в саду дома принято каждый вечер оставлять угощение для лесных гоблинов. Однажды будущая мама забывает задобрить сказочных существ в красных колпаках. И жизнь в доме резко меняется — семья оказывается под колпаком ужасных событий. Заглянуть под него зрители Wink смогут 4 июля.

Жар острых ощущений поддержит криминальная драма режиссера Ника Кассаветиса "Он — это пуля" (18+) о детективе, который ищет похищенную сатанистами дочь. Боб Хайтауэр (Николай Костер-Вальдау) уже потерял жену, а теперь опасность грозит и его дочери. Недовольный действиями официальных властей, он увольняется из полиции и начинает собственное расследование. Помогает ему Кейс Хардин (Майка Монро), едва не ставшая жертвой сектантов, но сумевшая сбежать. Детектив готов на все, чтобы спасти дочь, а Кейс жаждет мести и хочет уничтожить сатанинский культ. Достигнут ли они своих целей, Wink покажет 15 июля.

Триллер "Пропавшая" (18+) — еще одна запутанная детективная история. Семейная жизнь Уилла (Джерард Батлер) и Лизы (Джейми Александер) уже давно не ладится, супруги на грани развода. Пара решает на время разъехаться, и Уилл везет Лизу к родителям. Но во время остановки на заправке женщина внезапно исчезает. Уилл поднимает на ноги всю окрестную полицию и вместе с родителями жены пытается найти пропавшую, все больше погружаясь в криминальную сторону жизни местного общества. Однако со временем подозрение падает на него самого. Фильм будет доступен с 20 июля.

Вторая июльская премьера с Джеральдом Батлером в главной роли — боевик "Беглец" (18+). В оригинале он называется "Кандагар", и из этого названия сразу понятно, в каких обстоятельствах действует герой Батлера оперативник ЦРУ Том Харрис. После сложного задания он готовится к новой операции на Ближнем Востоке: впереди работа под прикрытием в Афганистане. Но кто-то сливает информацию об этом спецслужбам Ирана, Афганистана и Пакистана, и у Харриса лишь 30 часов, чтобы спасти себя и операцию. К созданию сценария приложил руку реальный бывший сотрудник ЦРУ, а значит, зрителя ждет вполне достоверная шпионская история. Увидеть ее в Wink можно с 1 июля.

Не менее напряженный сюжет ждет зрителей в китайском блокбастере про "Король неба" (12+). Действие картины разворачивается на фоне напряженных китайско-тайваньских отношений. Лэй Юй (Ван Ибо) только начинает карьеру военного летчика-испытателя. Из нелепой ошибки его отстраняют от полетов. Складывая парашюты для других летчиков, он мечтает из гаража снова вернуться в небо, чтобы доказать, что достоин большего и готов к подвигу. Картина доступна в Wink с 20 июля.

Мелодрама "Комната чудес" (16+) заставит задуматься о том, как важно ценить каждый момент настоящего и не откладывать жизнь на будущее. Главная героиня Тельма (Александра Лами) одна воспитывает 12-летнего сына Луи (Юго Кестель), но большую часть времени посвящает работе. Когда в результате несчастного случая Луи оказывается в коме, Тельма находит в его дневнике список вещей, которые парень хотел успеть сделать до конца света. Мать чувствует, как важны для сына эти мечты, и берется воплотить их в жизнь, несмотря на все сложности. Фильм снят по мировому бестселлеру Жюльен Сандрель. Посмотреть его можно с 15 июля.

Зрелищная драмеди Франсуа Озона "Мое преступление" (18+) которая перенесет зрителя в Париж 1930-х. Главные героини — молодые парижанки Мадлен (Надя Терешкевич), красивая, но не особенно успешная актриса, и Полин (Ребека Мардер), которая строит карьеру адвоката. Когда Мадлен становится обвиняемой в убийстве знаменитого продюсера, Полин, разумеется, берется защищать подругу. Вместе девушки превращают судебный процесс в блестящий спектакль и становятся знаменитыми. Но почивать на лаврах рано: слишком много тайн нужно спрятать от глаз любопытной парижской публики. Фильм интересен не только отлично выписанными женскими ролями, среди которых есть и угасшая звезда немого кино в исполнении Изабель Юппер, но и множеством стильных деталей — от нарядов до интерьеров 1930-х годов. Картина доступна для просмотра с 20 июля.

Если предыдущие фильмы предназначены для аудитории постарше, то другой французский фильм — приключенческую историю "Король-львенок" (12+) — можно посмотреть всей семьей. 12-летняя Инес (Лу Ламбрехт) постоянно ссорится со старшим братом, 15-летним Александром (Лео Лорлеак). Но сбежавший при перевозке львенок по имени Кинг заставит детей забыть о конфликтах. Пока полиция ищет беглеца, ребята решают самостоятельно отправить малыша в Африку. Дети сбегают из дома и отправляются в захватывающее путешествие, которое научит их дружбе, взаимоуважению и откроет в них другие ценные качества. Посмотреть этот фильм в Wink можно с 15 июля.