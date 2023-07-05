В Самарской области подвели итоги конкурса социальных проектов СОНКО

В правительстве области прошло заседание конкурсной комиссии по отбору социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Конкурс возобновлен в 2019 году по инициативе губернатора Дмитрия Азарова - уже пятый год подряд самые важные и нужные идеи получают финансовую поддержку региона.

Общий объем грантового фонда в этом году превышает 81 млн рублей. "Мы продолжаем в полной мере использовать возможности привлечения дополнительного финансирования конкурса. Министерство ежегодно выполняет все условия для получения гранта президента РФ - его сумма равна региональному бюджету конкурса социальных проектов. За последние три года мы привлекли более 122 млн руб. от Фонда президентских грантов", - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Растет и интерес к конкурсу: если в 2019 году в нем участвовали только 120 НКО, то в последние годы число участников превышает уже 200 организаций.

Наибольшее количество заявок в этом году подано по направлениям "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан", "Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения", "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни". В конкурсе приняли участие НКО из 29 муниципалитетов региона.

Прием заявок был запущен 20 марта. Сотрудники областного минэкономразвития консультировали и обучали участников, помогали решать технические и организационные задачи. Это позволило претендентам на гранты грамотно упаковывать свои проекты, а региону - повысить интерес к конкурсу и эффективность оказываемой поддержки.

Ежегодно совершенствуются и условия участия. Так, в 2023 году выделено новое направление "Деятельность в области патриотического, в том числе, военно-патриотического воспитания". Расширен перечень тематик и по ряду других конкурсных направлений.

По результатам отбора заявок победителями конкурса грантов в этом году стали 64 проекта. В число победителей вошли НКО сразу 18 муниципальных образований Самарской области. Минимальная сумма гранта составила 205 тыс. руб., а максимальная - 2 млн рублей. Проекты-победители связаны с такими направлениями деятельности, как поддержка здорового образа жизни, социальное обслуживание, патриотическое воспитание.

"Благодаря раннему старту конкурса победители получат свои гранты уже до конца августа - ранее выдача грантов происходила в ноябре, - пояснил Дмитрий Богданов. - Мы комплексно подходим к поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и продолжим расширять перечень инструментов, совершенствовать условия конкурса, тем самым создавая возможности для воплощения в жизнь важных социально значимых инициатив", - резюмировал министр.