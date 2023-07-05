В Самарской области подвели итоги конкурса социальных проектов СОНКО

В правительстве области прошло заседание конкурсной комиссии по отбору социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Конкурс возобновлен в 2019 году по инициативе губернатора Дмитрия Азарова - уже пятый год подряд самые важные и нужные идеи получают финансовую поддержку региона.
Общий объем грантового фонда в этом году превышает 81 млн рублей. "Мы продолжаем в полной мере использовать возможности привлечения дополнительного финансирования конкурса. Министерство ежегодно выполняет все условия для получения гранта президента РФ - его сумма равна региональному бюджету конкурса социальных проектов. За последние три года мы привлекли более 122 млн руб. от Фонда президентских грантов", - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Растет и интерес к конкурсу: если в 2019 году в нем участвовали только 120 НКО, то в последние годы число участников превышает уже 200 организаций.
Наибольшее количество заявок в этом году подано по направлениям "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан", "Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения", "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни". В конкурсе приняли участие НКО из 29 муниципалитетов региона.
Прием заявок был запущен 20 марта. Сотрудники областного минэкономразвития консультировали и обучали участников, помогали решать технические и организационные задачи. Это позволило претендентам на гранты грамотно упаковывать свои проекты, а региону - повысить интерес к конкурсу и эффективность оказываемой поддержки.
Ежегодно совершенствуются и условия участия. Так, в 2023 году выделено новое направление "Деятельность в области патриотического, в том числе, военно-патриотического воспитания". Расширен перечень тематик и по ряду других конкурсных направлений.
По результатам отбора заявок победителями конкурса грантов в этом году стали 64 проекта. В число победителей вошли НКО сразу 18 муниципальных образований Самарской области. Минимальная сумма гранта составила 205 тыс. руб., а максимальная - 2 млн рублей. Проекты-победители связаны с такими направлениями деятельности, как поддержка здорового образа жизни, социальное обслуживание, патриотическое воспитание.
"Благодаря раннему старту конкурса победители получат свои гранты уже до конца августа - ранее выдача грантов происходила в ноябре, - пояснил Дмитрий Богданов. - Мы комплексно подходим к поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и продолжим расширять перечень инструментов, совершенствовать условия конкурса, тем самым создавая возможности для воплощения в жизнь важных социально значимых инициатив", - резюмировал министр.
Последние комментарии
такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.