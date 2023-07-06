Студенты ТГУ прошли сквозь "трубу экспертов"

В Тольяттинском госуниверситете состоялась предзащита проектов акселерационной программы "СтартапТЕХ 2.0". Она реализуется в рамках федерального гранта "Платформы университетского технологического предпринимательства". Студенческие команды представили на суд экспертов и индустриальных партнёров свои разработки в рамках одного из рынков Национальной технологической инициативы — "Технет".

Акселератор "СтартапТЕХ 2.0" стартовал в ТГУ 10 мая 2023 года. Почти два месяца 500 студентов бакалавриата и магистратуры самых разных направлений подготовки слушали лекции, участвовали в мастер-классах, встречались с профессионалами сферы технологического предпринимательства, чтобы затем применить полученные теоретические знания для генерации новых идей и проектов.

Первые итоги этой работы — 70 технологических проектов — были представлены в рамках "Трубы экспертов". Интенсив, на котором авторы рассказывают о своих идеях экспертам, позволяет выявить сильные и слабые стороны проекта, оценить его перспективы.

"На защите я представлял проект "Реинжиниринг в автомобилестроении": мы пытаемся старый мотоцикл без двигателя оснастить электрической силовой установкой, вернув его в рабочее состояние уже в усовершенствованном виде, — рассказал студент 2-го курса института машиностроения ТГУ Иван Мякишев. — Наш проект — часть большого инженерного проекта "Формула Студент". Дополнительные проекты помогают развивать флагманский, создавать для него дополнительное оборудование и в то же время совершенствуют наши инженерные навыки. Так мы получаем опыт создания транспортного средства, который будем применять при подготовке к инженерно-гоночным соревнованиям "Формула Студент".

Перспективы студенческих разработок оценивали представители ведущих промышленных компаний региона — партнёры ТГУ по акселерационной программе.

"Часть из представленных проектов вполне жизнеспособна, часть интересна, — оценил работу проектных команд начальник управления закупок АО "АВТОВАЗ" Сергей Коростелёв. — В ТГУ есть талантливые студенты и руководители. Было бы здорово, если бы они выходили за рамки университета, то есть мыслили шире. У нас сейчас в различных отраслях экономики много проблем, поэтому, на мой взгляд, нужно больше сотрудничества с компаниями. Это в том числе и поиск клиентов на перспективу. Причём у кого-то из студентов это уже неплохо развито и присутствует, но некоторым этого не хватает".

"Я впервые участвую в таком мероприятии, и мне очень интересно всё, но есть темы, которые хотелось бы отметить как перспективные. Например, разработка ручного ультразвукового химического инструмента для эндопротезирования, тем более у нас в России эта тема пока развита слабо. Также понравилась система предиктивной диагностики электрических машин — тоже важная тема для нашей промышленности, — говорит директор по инжинирингу и разработкам ООО "ДСК" Дмитрий Туркин. — В рамках предзащиты мы заслушали 23 проекта, среди них много довольно интересных работ. Я для себя отметил пять проектов, которые уже сейчас можно рекомендовать к реализации. Все ребята молодцы".

Проект по разработке ультразвукового хирургического инструмента для эндопротезирования также является флагманским для ТГУ. Работая над ним, студенты познают основы ультразвуковых технологий и моделирования, на реальных примерах учатся разрабатывать конструкторскую документацию.

"Таким образом, мы готовим молодые кадры для центра ультразвуковых технологий, который работает в Тольяттинском госуниверситете, — говорит преподаватель кафедры "Нанотехнологии, материаловедение и механика" ТГУ Николай Спиридонов, который курирует в рамках акселератора сразу пять проектов. — Благодаря участию в акселерационной программе ребята, помимо технической части, изучают экономику, учатся анализировать рынки и конкурентов, готовить бизнес-план проектов, заниматься их продвижением. Мне как куратору были особенно полезны экспертные сессии, во время которых мы получили обратную связь от большого количества специалистов из самых разных сфер деятельности. Эти сессии помогают увидеть слабые места проекта, провести работу над ошибками. Надеюсь, что в ближайшем будущем это будут уже не просто студенческие, а полноценные коммерчески выгодные проекты, интересные инвесторам".

Разработка именно таких проектов — задача уже не одной, а двух акселерационных программ. Первая завершится в сентябре 2023 года, следом за ней стартует вторая — уже с участием студентов Тольяттинской академии управления. Итоги двух акселераторов подведут 15 ноября 2023 года. В течение всего этого времени эксперты будут оказывать проектным командам постакселерационную поддержку.

"Как экспертное сообщество мы даём рекомендации авторам проектов, подсказываем, как действовать на тех или иных этапах их реализации. Среди проектов есть крупные, которые требуют привлечения больших инвестиций, поиска инвесторов федерального уровня. Большинство же проектов — небольшие, местного масштаба, когда ребята пробуют свои силы, что-то испытывают. Уже на этапе презентации проектов мы можем дать им контакты для связи с потенциальным партнёром или лично связать с производственниками. Были и такие примеры, когда эксперты предлагали бесплатно свою производственную площадку для изготовления какой-то детали или проверки технической гипотезы, — подчёркивает заместитель руководителя Проектного офиса по развитию ТОСЭР "Тольятти" Александр Дроботов. — Чего не хватает большинству акселераторов в России, так это единой базы проектов, к которой можно обратиться спустя время в случае появления потенциального инвестора. Важно, чтобы информация о студенческих разработках находилась в свободном доступе, чтобы её легко можно было найти".