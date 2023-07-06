Самарский университет им. Королева вошел в топ-20 юридических вузов России

Самарский национальный исследовательский университет им. Королева подтвердил свои позиции в рейтинге SuperJob по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в юридической сфере и окончивших вуз в 2017–2022 годах. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Самарский университет им. Королева занял 12-е место среди российских вузов. За год зарплата выпускников Юридического института университета выросла на 2000 рублей и составила 85000 в месяц. Причем, как отмечают составители рейтинга, 70% выпускников по окончании обучения остались работать в Самарской области.

На первом месте рейтинга — Московский государственный институт международных отношений (МИД РФ). На второй строке — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Третье место занимает Санкт-Петербургский государственный университет.

Рейтинг был составлен исследовательским центром SuperJob на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников российских вузов 2017–2022 годов. В исследовании приняли участие государственные вузы: классические, юридические и экономические университеты. В качестве источника информации использовалась база резюме SuperJob и другие открытые источники.