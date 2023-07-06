Самарский университет им. Королева вошел в топ-20 юридических вузов России

Самарский национальный исследовательский университет им. Королева подтвердил свои позиции в рейтинге SuperJob по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в юридической сфере и окончивших вуз в 2017–2022 годах. Об этом сообщает пресс-служба университета.
Самарский университет им. Королева занял 12-е место среди российских вузов. За год зарплата выпускников Юридического института университета выросла на 2000 рублей и составила 85000 в месяц. Причем, как отмечают составители рейтинга, 70% выпускников по окончании обучения остались работать в Самарской области.
На первом месте рейтинга — Московский государственный институт международных отношений (МИД РФ). На второй строке — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Третье место занимает Санкт-Петербургский государственный университет.
Рейтинг был составлен исследовательским центром SuperJob на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников российских вузов 2017–2022 годов. В исследовании приняли участие государственные вузы: классические, юридические и экономические университеты. В качестве источника информации использовалась база резюме SuperJob и другие открытые источники.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.