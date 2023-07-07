Самарские студенты провели форсайт-сессию и сформировали команду межвузовского кампуса

В среду, 6 июля, в Точке кипения Самарского университета им. Королева студенты нескольких вузов области постарались представить, каким будет Международный межвузовский кампус. Форсайт-сессия состоялась под руководством команды "ПРОкампуса" госкорпорации ВЭБ.РФ. Об этом сообщает пресс-служба университета.
Задачу перед студентами поставила Алиса Денисова, исполнительный директор Бизнес Блока ВЭБ.РФ, генеральный директор управляющей компании "ПРОкампус № 1": "Пусть наша команда сделает самый крутой кампус!"
"Если помните, то первую стратсессию мы провели с вами еще в феврале. И вот, спустя полгода я могу с уверенностью заявлять, что мы с вами действительно в проекте — в июне на Питерском международном экономическом форуме мы подписали концессионное соглашение с Правительством Самарской области. Соглашение — гарант того, что кампус будет построен к концу 2026 — началу 2027 года!", — первым делом обрадовала присутствовавших Алиса Денисова.
Гостья очертила план мероприятий, который предстоит реализовать в ближайшее время, и сделала упор на основной принцип проектирования будущей точки роста Самары — принцип соучастия: "Мы знаем, что этот инфраструктурный объект затрагивает интересы многих людей: студентов и преподавателей, администрации вузов и предпринимателей, инвесторов и работодателей — и считаем, что в процессе проектирования каждая из этих категорий должна принять участие, заявить о себе, своих чаяниях и надеждах".
Также Алиса Денисова подчеркнула, что главное сейчас создать костяк актива, так называемую команду кампуса, которая станет проводником между профессионалами — архитекторами, дизайнерами, и реальными людьми, которым предстоит пользоваться новыми пространствами.
Участников сессии приветствовала Мария Резниченко, и. о. проректора по воспитательной работе и молодежной политике — начальник управления внеучебной работы Самарского университета им. Королева. Она напомнила, что в фундаменте любого масштабного проекта должна лежать идея: "Когда-то давно при создании кампуса университета здесь, на Московском шоссе, наш ректор Виктор Павлович Лукачев руководствовался в первую очередь идеей освобождения человека от социально-бытовых проблем для того, чтобы сосредоточиться на учебе и научных исследованиях". Спикер посоветовала студентам также представить себе места, которые запомнятся, куда захотелось бы возвращаться после выпуска и добавила: "Не делайте завершенных проектов. У тех, кто придет после вас, должна быть возможность наполнять кампус новыми смыслами".
Студенты Самарского университета им. Королева, СамГМУ, СамГТУ, ПГУТИ и СГЭУ разделились на несколько команд и в течение дня формулировали свое видение будущего кампуса. Модераторами площадок выступили эксперты АНО "Россия — страна возможностей". Закончилась сессия защитой проектов.
Так, команда "архитекторов" предложила развивать территорию у стадиона Самара-Арена уже сейчас, то есть создать кампус-парк. Локации этого парка будут притягивать жителей города, а на потребность быть в этой части города отреагирует и транспортная система. Вопрос транспортной доступности стал краеугольным.
Одним из предложений стал проект "Триом" — пустить к кампусу брендированные маршруты: автобусы-шаттлы, трамваи и электрички.
Команда "медиа" заявила о создании редакции ИТ-кампуса и проанонсировала три продукта: фоторепортаж и два видеоинтервью. "Все, что вы здесь услышали, работать не будет, пока не появится в медиапространстве", — пошутили ребята, предлагая свои соображения по развитию.
А ИТ-приложение, которое представил Матвей Степанов, заинтересовало основного эксперта встречи — Алису Денисову настолько, что она предложила разработчикам выступить с этой идеей перед инвесторами и венчурными фондами буквально завтра. Дело в том, что будущее приложение авторы предлагают интегрировать с сервисами ГосУслуги, Leader ID, РСВ, что автоматически сделает его универсальным и актуальным, кроме того оно может быть масштабировано на любой другой регион. Приложение также интересно тем, что оно может превратиться в Суперапп и взять на себя решение вопросов, связанных с расписанием, поддержкой здоровья, созданием студенческого рейтинга.
Проект по созданию межвузовского кампуса реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты" под личным контролем Губернатора Дмитрия Азарова.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.