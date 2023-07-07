Самарские студенты провели форсайт-сессию и сформировали команду межвузовского кампуса

В среду, 6 июля, в Точке кипения Самарского университета им. Королева студенты нескольких вузов области постарались представить, каким будет Международный межвузовский кампус. Форсайт-сессия состоялась под руководством команды "ПРОкампуса" госкорпорации ВЭБ.РФ. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Задачу перед студентами поставила Алиса Денисова, исполнительный директор Бизнес Блока ВЭБ.РФ, генеральный директор управляющей компании "ПРОкампус № 1": "Пусть наша команда сделает самый крутой кампус!"

"Если помните, то первую стратсессию мы провели с вами еще в феврале. И вот, спустя полгода я могу с уверенностью заявлять, что мы с вами действительно в проекте — в июне на Питерском международном экономическом форуме мы подписали концессионное соглашение с Правительством Самарской области. Соглашение — гарант того, что кампус будет построен к концу 2026 — началу 2027 года!", — первым делом обрадовала присутствовавших Алиса Денисова.

Гостья очертила план мероприятий, который предстоит реализовать в ближайшее время, и сделала упор на основной принцип проектирования будущей точки роста Самары — принцип соучастия: "Мы знаем, что этот инфраструктурный объект затрагивает интересы многих людей: студентов и преподавателей, администрации вузов и предпринимателей, инвесторов и работодателей — и считаем, что в процессе проектирования каждая из этих категорий должна принять участие, заявить о себе, своих чаяниях и надеждах".

Также Алиса Денисова подчеркнула, что главное сейчас создать костяк актива, так называемую команду кампуса, которая станет проводником между профессионалами — архитекторами, дизайнерами, и реальными людьми, которым предстоит пользоваться новыми пространствами.

Участников сессии приветствовала Мария Резниченко, и. о. проректора по воспитательной работе и молодежной политике — начальник управления внеучебной работы Самарского университета им. Королева. Она напомнила, что в фундаменте любого масштабного проекта должна лежать идея: "Когда-то давно при создании кампуса университета здесь, на Московском шоссе, наш ректор Виктор Павлович Лукачев руководствовался в первую очередь идеей освобождения человека от социально-бытовых проблем для того, чтобы сосредоточиться на учебе и научных исследованиях". Спикер посоветовала студентам также представить себе места, которые запомнятся, куда захотелось бы возвращаться после выпуска и добавила: "Не делайте завершенных проектов. У тех, кто придет после вас, должна быть возможность наполнять кампус новыми смыслами".

Студенты Самарского университета им. Королева, СамГМУ, СамГТУ, ПГУТИ и СГЭУ разделились на несколько команд и в течение дня формулировали свое видение будущего кампуса. Модераторами площадок выступили эксперты АНО "Россия — страна возможностей". Закончилась сессия защитой проектов.

Так, команда "архитекторов" предложила развивать территорию у стадиона Самара-Арена уже сейчас, то есть создать кампус-парк. Локации этого парка будут притягивать жителей города, а на потребность быть в этой части города отреагирует и транспортная система. Вопрос транспортной доступности стал краеугольным.

Одним из предложений стал проект "Триом" — пустить к кампусу брендированные маршруты: автобусы-шаттлы, трамваи и электрички.

Команда "медиа" заявила о создании редакции ИТ-кампуса и проанонсировала три продукта: фоторепортаж и два видеоинтервью. "Все, что вы здесь услышали, работать не будет, пока не появится в медиапространстве", — пошутили ребята, предлагая свои соображения по развитию.

А ИТ-приложение, которое представил Матвей Степанов, заинтересовало основного эксперта встречи — Алису Денисову настолько, что она предложила разработчикам выступить с этой идеей перед инвесторами и венчурными фондами буквально завтра. Дело в том, что будущее приложение авторы предлагают интегрировать с сервисами ГосУслуги, Leader ID, РСВ, что автоматически сделает его универсальным и актуальным, кроме того оно может быть масштабировано на любой другой регион. Приложение также интересно тем, что оно может превратиться в Суперапп и взять на себя решение вопросов, связанных с расписанием, поддержкой здоровья, созданием студенческого рейтинга.

Проект по созданию межвузовского кампуса реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты" под личным контролем Губернатора Дмитрия Азарова.