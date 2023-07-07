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Дмитрий Азаров прокомментировал ЧП на "Промсинтезе"

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал комментарий по поводу ЧП на заводе "Промсинтез" в Чапаевске, где произошел взрыв.

"Нахожусь на связи с МЧС, правоохранительными ведомствами и руководством предприятия по ситуации на "Промсинтезе". Ведутся следственные действия. До их завершения говорить о причинах произошедшего преждевременно. Компетентные специалисты разберутся в ситуации и определят, почему произошла трагедия. Также дал необходимые поручения социальному блоку правительства. На особый контроль поставил оказание медицинской помощи пострадавшим. Готовы оказать всю необходимую помощь родственникам погибших. Выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял близких", — заявил глава региона.

Напомним, ЧП произошло в пятницу, 7 июля. В результате взрыва погибли шесть человек, двое пострадали.

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