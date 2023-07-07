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В Чапаевске на заводе "Промсинтез" произошел взрыв

ЧАПАЕВСК. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Чапаевске на заводе "Промсинтез" произошел взрыв, в результате которого погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В Чапаевске произошел взрыв на заводе "Промсинтез", погибли шесть человек, травмы получили двое", — сказал собеседник агентства.

ЧП произошло в момент демонтажа технического трубопровода. Пожара после взрыва не последовало.

Завод "Промсинтез" занимается производством взрывчатых веществ.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщает, что взрыв мог произойти во время сварочных работ. "По предварительной информации, трубы, которые варили, были не новыми. Есть данные, что в них могли сохраниться остатки взрывчатых веществ", — говорит депутат.

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