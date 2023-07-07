В Чапаевске на заводе "Промсинтез" произошел взрыв, в результате которого погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"В Чапаевске произошел взрыв на заводе "Промсинтез", погибли шесть человек, травмы получили двое", — сказал собеседник агентства.
ЧП произошло в момент демонтажа технического трубопровода. Пожара после взрыва не последовало.
Завод "Промсинтез" занимается производством взрывчатых веществ.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщает, что взрыв мог произойти во время сварочных работ. "По предварительной информации, трубы, которые варили, были не новыми. Есть данные, что в них могли сохраниться остатки взрывчатых веществ", — говорит депутат.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!