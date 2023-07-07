В Самаре запустили трамвай партийного проекта "Zа самбо"

Акция направлена на популяризацию отечественного вида спорта и привлечение детей и молодежи к занятиям самбо.
В Самаре при поддержке координатора федерального партийного проекта "Za самбо" в Самарской области, заместителя председателя Самарской губернской думы, руководителя фракции "Единая Россия" Александра Живайкина в Самаре запущен брендированный трамвай партийного проекта "Zа самбо".
"Наш проект в Самарской области развивается, сегодня более 5 тысяч юных спортсменов выбрали самбо. Целиком и полностью одобряю этот выбор! Самбо - это исконно русский вид единоборств, развивающий смелость, силу духа, ловкость, умение стратегически мыслить - все то, что всегда пригодиться и в жизни", - отметил координатор партийного проекта "Zа самбо" в Самарской области Александр Живайкин.
Организаторы акции надеются, что выезд брендированного транспорта на улицы города повысит узнаваемость проекта и будет способствовать популяризации самбо. Это уникальное отечественное единоборство сейчас активно развивается в Самаре, Тольятти, Отрадном, Сызрани и большинстве районов области.
Отметим, что в рамках проекта "Zа самбо" партии "Единая Россия" в ближайшее время планируется запуск аналогичного брендированного автобуса в Тольятти.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!