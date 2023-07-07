В Самаре запустили трамвай партийного проекта "Zа самбо"

Акция направлена на популяризацию отечественного вида спорта и привлечение детей и молодежи к занятиям самбо.

В Самаре при поддержке координатора федерального партийного проекта "Za самбо" в Самарской области, заместителя председателя Самарской губернской думы, руководителя фракции "Единая Россия" Александра Живайкина в Самаре запущен брендированный трамвай партийного проекта "Zа самбо".

"Наш проект в Самарской области развивается, сегодня более 5 тысяч юных спортсменов выбрали самбо. Целиком и полностью одобряю этот выбор! Самбо - это исконно русский вид единоборств, развивающий смелость, силу духа, ловкость, умение стратегически мыслить - все то, что всегда пригодиться и в жизни", - отметил координатор партийного проекта "Zа самбо" в Самарской области Александр Живайкин.

Организаторы акции надеются, что выезд брендированного транспорта на улицы города повысит узнаваемость проекта и будет способствовать популяризации самбо. Это уникальное отечественное единоборство сейчас активно развивается в Самаре, Тольятти, Отрадном, Сызрани и большинстве районов области.

Отметим, что в рамках проекта "Zа самбо" партии "Единая Россия" в ближайшее время планируется запуск аналогичного брендированного автобуса в Тольятти.