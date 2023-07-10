ТГУ блеснул на Евразийском ортопедическом форуме биорезорбируемыми имплантатами

В национальные стандарты оказания медицинской помощи предложат внести использование изделий Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) из биорезорбируемого магния, что позволит осуществлять остеосинтез без дополнительных операций. Об этом стало известно на IV Евразийском ортопедическом форуме (ЕОФ).

Крупнейшее в Евразии событие в сфере травматологии, ортопедии и смежных отраслей состоялось в Казани. В нём приняли участие более 7,5 тысяч гражданских и военных медицинских специалистов из России и зарубежья, которые обсудили проблемы и перспективы лечения заболеваний травматолого-ортопедического профиля.

Впервые в этом форуме приняли участие учёные из Тольяттинского госуниверситета. Специально под материаловедов ТГУ была организована секция по биорезорбируемому (растворяемому в организме) магнию — симпозиум "Отечественные имплантаты из сплава магния. Индустриальные и клинические перспективы".

Симпозиум прошёл при поддержке ООО "Медицинская торговая компания" (МТК) из Санкт-Петербурга. В этом году ТГУ и МТК запускают производство полного цикла по изготовлению медицинских изделий из биорезорбируемых (растворяемых) магниевых сплавов для травматологии и ортопедии — имплантатов.

Они будут использоваться при операциях по остеосинтезу — это один из методов лечения переломов, основанный на соединении фрагментов костей с помощью специальных фиксирующих элементов. Введённые в организм человека имплантаты из биорезорбируемого магния, выполнив свою функцию, полностью растворяются и выводятся из организма без остатка. Таким образом, необходимость хирургического вмешательства для извлечения фиксаторов отпадает.

"Этот форум стал очень полезным для нашей кооперации событием. Мы впервые представили профессиональному сообществу наши имплантаты и результаты многолетнего исследования. Получили массу положительных отзывов и предложений по закупке. Доклад Сергея Петерайтиса (проректора по научно-инновационной деятельности ТГУ — прим.ред.) о проектах, разрабатываемых в университете, вызвал просто фурор. Ко мне потом подходили люди, спрашивали про ТГУ", — рассказал коммерческий директор ООО "Медицинская Торговая Компания" Максим Медеведев.

Проректор по научно-инновационной деятельности ТГУ Сергей Петерайтис и директор научно-исследовательского института прогрессивных технологий ТГУ профессор Дмитрий Мерсон рассказали на форуме о последних достижениях материаловедов вуза по созданию магниевых сплавов для медицины. Результатами испытаний этих сплавов in vivo (на лабораторных животных — прим.ред.) поделился начальник операционного отделения Центра травматологии и ортопедии главного военного клинического госпиталя (ГВКГ) имени академика Н. Н. Бурденко (Москва) Игорь Хоминец.

"Мы испытывали 4 материала из магниевых сплавов: один произведён в Китае, второй — в Южной Корее*, ещё два сплава разработаны специалистами Тольяттинского госуниверситета, — рассказал Игорь Хоминец. — Очень хорошо проявил себя произведённый в ТГУ сплав ZХ10, прежде всего по своим упруго-прочностным свойствам. В процессе биодеградации имплантата на всех этапах эксперимента ни через месяц, ни через три, ни через полгода никаких патологических процессов, газовой полости и очагов воспаления в организме животных мы не наблюдали. Китайский и корейский сплавы тоже показали хорошие результаты, но никакими особыми преимуществами по сравнению с российским сплавом они не обладают".

На основании испытаний специалисты госпиталя рекомендовали сплав ТГУ для клинического применения. "О своём желании на 10 млн рублей закупить для своих пациентов произведённые в ТГУ магниевые имплантаты на форуме уже заявили представители НИИ имени Р. Р. Вредена (Санкт-Петербург). Кроме того, они хотят провести клинические испытания биорезорбируемых имплантатов, чтобы в дальнейшем включить их использование в национальные стандарты оказания медицинской помощи", — рассказал Максим Медведев.

Специалисты ТГУ рассказали на симпозиуме и о других проектах медицинской направленности, которые есть в университете. Помимо изделий из магниевых сплавов для травматологии и ортопедии, это ультразвуковые комплексы для сварки полимерных материалов, а именно, хирургический инструмент для эндопротезирования. Это самоблокирующиеся расширяемые стержни для лечения больных с переломами длинных трубчатых костей, "растущий" эндопротез коленного сустава для детей с онкологическими заболеваниями.

Также в ТГУ ведётся разработка изделий для челюстно-лицевой хирургии из наноструктурированного титана: уже изготовлена опытная партия, проведены механические и биохимические испытания. Они показали, что материал по физическим характеристикам превосходит многие имеющиеся на российском рынке аналоги.

"Мы увидели на форуме живой интерес медиков к медицинским изделиям, которые разрабатываются в ТГУ. Мы поняли, что наши проекты актуальны, что врачам это интересно и нужно, — отметил Сергей Петерайтис. — Кроме того, удалось тесно пообщаться с одним из организаторов Евразийского ортопедического форума Леонидом Карловичем Брежанем. Он — заместитель начальника ГВКГ им. Н. Н. Бурденко по научно-исследовательской работе, заместитель главного травматолога Вооруженных Сил РФ. В августе прошлого года в госпитале им. Бурденко мы проводили для него и его коллег-медиков презентацию магниевых имплантатов. Леонид Карлович выразил большое желание приехать в Тольятти осенью, чтобы посетить инновационно-технологический парк ТГУ и своими глазами увидеть запуск производства наших имплантатов".

В частности, разработками ТГУ заинтересовались в Центре трансфера медицинских технологий — это одно из подразделений научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава РФ (Москва). Центр занимается комплексным сопровождением и экспертной поддержкой перспективных проектов в фармацевтике и медицине на всех этапах их реализации.

"В ТГУ за долгие годы сформирована выдающаяся материаловедческая школа, представителем которой я также имею честь быть, — комментирует ректор ТГУ, профессор, доктор физико-математических наук Михаил Криштал. — Наш вуз сумел не потерять потенциал в 1990-х и 2000-х годах, и поэтому нам удалось перейти к устойчивому развитию в 2010-х.

В итоге благодаря планомерной работе и привлечению средств четырёх мегагрантов, выполнению ряда работ по федеральным грантам и хоздоговорам мы создали в университете НИИ прогрессивных технологий, который по оснащению, кадровому потенциалу и уровню решаемых задач не уступает ведущим мировым центрам в области материаловедения.

И если раньше мы преимущественно занимались фундаментальными исследованиями, а также решали материаловедческие задачи для машиностроения, то сейчас пришло время серьёзных технологических инноваций, основанных на междисциплинарных подходах и фундаментальных прорывных исследованиях. Это с одной стороны. А с другой, западные санкции, которые подстегнули наш бизнес к поиску новых решений. И это уже не импортозамещение, а импортоопережение. Именно этим нам интересно заниматься.

Настоящий предпринимательский университет, а для ТГУ это не пустые слова, а целевая модель, должен превращать технологические инновации в реальные производства и получать от этого экономическую выгоду, а дело бизнеса и коммерческих структур — выстраивать схемы продаж и доводить инновационный продукт до потребителя. По сути, мы создаём рабочую модель, в которой предпринимательский университет и бизнес вместе обеспечивают создание нового продукта, обладающего уникальными потребительскими ценностями, делят экономическую выгоду и минимизируют предпринимательские риски.

Сегодня наиболее интересная сфера приложения наших компетенций — медицина, поскольку именно здесь нужны самые новые биосовместимые материалы, способные работать в условиях агрессивной среды и высоких нагрузок, позволяющие миниатюризировать и персонифицировать изделия. Приходится решать задачи на стыке различных отраслей: материаловедения, машиностроения, химии и медицины.

Это действительно высокие технологии, это интересно с научной точки зрения, это позволяет быть на фронтире мировой науки и даёт сравнительно быстрый и мощный гуманитарно значимый практический эффект — то есть реальную пользу обществу и людям".

*Речь идёт о сплавах, разработанных Инновационным центром магниевых технологий Школы материаловедения и технологии материалов Сеульского национального университета (Республика Корея). С этим центром ТГУ тесно сотрудничал в 2014–2015 гг., став победителем конкурса грантов федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы".