"Тольяттиазот" отметил лучших выпускников Тольяттинского государственного университета

ТОАЗ принял участие в праздничном мероприятии Тольяттинского государственного университета (ТГУ), посвященном чествованию выпускников. На торжественной церемонии специалисты предприятия отметили лучших выпускников института химии и энергетики. Специальные призы компании получили 9 студентов, окончивших вуз с красным дипломом.

ТГУ является стратегическим партнером "Тольяттиазота". Выпускники университета — инженеры-технологи, энергетики, ремонтники — успешно строят карьеру на промплощадке завода. Студенты еще на стадии обучения могут присоединиться к команде ТОАЗа, приняв участие в профориентационной программе завода "Стажировка". Она предполагает возможность прохождения практики под руководством наставников, разработки дипломного проекта и продолжения работы на производстве. За последние три года более 120 студентов ТГУ стали практикантами предприятия.

ТОАЗ делает ставку на молодежь и стремится мотивировать детей и подростков, чтобы после окончания вуза они оставались в родном городе. Для этого предприятие регулярно проводит обучающие мероприятия. Представители кадровой службы завода организуют ознакомительные экскурсии на промплощадку, рассказывают о ключевых профессиях предприятия, его производственной и общественной жизни. Часто местом встречи работодателя и начинающего специалиста оказывается именно Тольяттинский государственный университет.

"Тольяттиазот" оказывает поддержку институту химии и энергетики ТГУ в оснащении специализированным оборудованием, а также в адаптации учебной программы под производственные процессы химического предприятия. Компания на регулярной основе обновляет оборудование лаборатории университета. В новом учебном году ТОАЗ откроет в Тольяттинском государственном университете современный специализированный лекционный зал.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ":

"Тольяттиазот" — один из крупнейших работодателей Самарской области. Являясь социально ориентированным предприятием, ТОАЗ предлагает молодым специалистам комфортную программу адаптации, серьезные меры поддержки, авторитетный институт наставничества и сильную корпоративную культуру. Предприятие предоставляет возможность начинающим талантливым, амбициозным и ориентированным на результат сотрудникам построить карьеру на производстве и постоянно совершенствовать свои персональные и профессиональные навыки".