"Тольяттиазот" отметил лучших выпускников Тольяттинского государственного университета

ТОАЗ принял участие в праздничном мероприятии Тольяттинского государственного университета (ТГУ), посвященном чествованию выпускников. На торжественной церемонии специалисты предприятия отметили лучших выпускников института химии и энергетики. Специальные призы компании получили 9 студентов, окончивших вуз с красным дипломом.
ТГУ является стратегическим партнером "Тольяттиазота". Выпускники университета — инженеры-технологи, энергетики, ремонтники — успешно строят карьеру на промплощадке завода. Студенты еще на стадии обучения могут присоединиться к команде ТОАЗа, приняв участие в профориентационной программе завода "Стажировка". Она предполагает возможность прохождения практики под руководством наставников, разработки дипломного проекта и продолжения работы на производстве. За последние три года более 120 студентов ТГУ стали практикантами предприятия.
ТОАЗ делает ставку на молодежь и стремится мотивировать детей и подростков, чтобы после окончания вуза они оставались в родном городе. Для этого предприятие регулярно проводит обучающие мероприятия. Представители кадровой службы завода организуют ознакомительные экскурсии на промплощадку, рассказывают о ключевых профессиях предприятия, его производственной и общественной жизни. Часто местом встречи работодателя и начинающего специалиста оказывается именно Тольяттинский государственный университет.
"Тольяттиазот" оказывает поддержку институту химии и энергетики ТГУ в оснащении специализированным оборудованием, а также в адаптации учебной программы под производственные процессы химического предприятия. Компания на регулярной основе обновляет оборудование лаборатории университета. В новом учебном году ТОАЗ откроет в Тольяттинском государственном университете современный специализированный лекционный зал.
Ирина Филатова, директор по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ":
"Тольяттиазот" — один из крупнейших работодателей Самарской области. Являясь социально ориентированным предприятием, ТОАЗ предлагает молодым специалистам комфортную программу адаптации, серьезные меры поддержки, авторитетный институт наставничества и сильную корпоративную культуру. Предприятие предоставляет возможность начинающим талантливым, амбициозным и ориентированным на результат сотрудникам построить карьеру на производстве и постоянно совершенствовать свои персональные и профессиональные навыки".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.