16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области вручили дипломы первым выпускникам "Профессионалитета" Очередное распределение в самарские детсады пройдет 7 июля В Самарской области назвали победителя конкурса "Воспитатель года-2023" Прокуратура: администрация Самары шесть лет не готовит участки под строительство школ ТГУ расширил свое присутствие в международном рейтинге THE

Образование Общество

"Тольяттиазот" отметил лучших выпускников Тольяттинского государственного университета

ТОЛЬЯТТИ. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ТОАЗ принял участие в праздничном мероприятии Тольяттинского государственного университета (ТГУ), посвященном чествованию выпускников. На торжественной церемонии специалисты предприятия отметили лучших выпускников института химии и энергетики. Специальные призы компании получили 9 студентов, окончивших вуз с красным дипломом.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

ТГУ является стратегическим партнером "Тольяттиазота". Выпускники университета — инженеры-технологи, энергетики, ремонтники — успешно строят карьеру на промплощадке завода. Студенты еще на стадии обучения могут присоединиться к команде ТОАЗа, приняв участие в профориентационной программе завода "Стажировка". Она предполагает возможность прохождения практики под руководством наставников, разработки дипломного проекта и продолжения работы на производстве. За последние три года более 120 студентов ТГУ стали практикантами предприятия.

ТОАЗ делает ставку на молодежь и стремится мотивировать детей и подростков, чтобы после окончания вуза они оставались в родном городе. Для этого предприятие регулярно проводит обучающие мероприятия. Представители кадровой службы завода организуют ознакомительные экскурсии на промплощадку, рассказывают о ключевых профессиях предприятия, его производственной и общественной жизни. Часто местом встречи работодателя и начинающего специалиста оказывается именно Тольяттинский государственный университет.

"Тольяттиазот" оказывает поддержку институту химии и энергетики ТГУ в оснащении специализированным оборудованием, а также в адаптации учебной программы под производственные процессы химического предприятия. Компания на регулярной основе обновляет оборудование лаборатории университета. В новом учебном году ТОАЗ откроет в Тольяттинском государственном университете современный специализированный лекционный зал.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ":

"Тольяттиазот" — один из крупнейших работодателей Самарской области. Являясь социально ориентированным предприятием, ТОАЗ предлагает молодым специалистам комфортную программу адаптации, серьезные меры поддержки, авторитетный институт наставничества и сильную корпоративную культуру. Предприятие предоставляет возможность начинающим талантливым, амбициозным и ориентированным на результат сотрудникам построить карьеру на производстве и постоянно совершенствовать свои персональные и профессиональные навыки".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6