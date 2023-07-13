Мэрия Самары ищет перевозчика на автобусный маршрут № 82

Мэрия Самары опубликовала извещение о проведении конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по автобусному маршруту № 82 "Барбошина поляна — Юнгородок".

Итоги открытого конкурса планируют подвести 2 августа.

Напомним, в начале апреля 2023 года стало известно о том, что с 10 апреля по 31 октября в Самаре введут новый автобусный маршрут, чтобы минимизировать неудобства граждан после полного перекрытия моста на Земеца.