Мэрия Самары ищет перевозчика на автобусный маршрут № 82

Мэрия Самары опубликовала извещение о проведении конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по автобусному маршруту № 82 "Барбошина поляна — Юнгородок".
Итоги открытого конкурса планируют подвести 2 августа.
Напомним, в начале апреля 2023 года стало известно о том, что с 10 апреля по 31 октября в Самаре введут новый автобусный маршрут, чтобы минимизировать неудобства граждан после полного перекрытия моста на Земеца.
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Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...