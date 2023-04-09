16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре запустят новый автобусный маршрут от Барбошиной поляны до Юнгородка Самарские мотоциклисты провели субботник в сквере Дзержинского В Самарской области дачников будут штрафовать за мойку и ремонт автомобиля на территории СНТ В Самаре на улицах, в парках и во дворах проходит субботник На перекрестке ул. Вилоновской и Галактионовской полностью переустроят инженерные коммуникации

Общество

В Самаре запустят новый автобусный маршрут от Барбошиной поляны до Юнгородка

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре с 10 апреля по 31 октября будет работать новый автобусный маршрут, сообщает пресс-служба мэрии города.

"Планируется запуск дополнительного автобусного маршрута, который будет курсировать от Барбошиной поляны, по проспекту Кирова и до остановки "Юнгородок", - пояснили представители городской администрации.

Маршрут, номер которого мэрия пока не озвучила, будет работать только в часы пик по нерегулируемым тарифам, то есть с оплатой наличными.

Предусмотрены четыре рейса с отправлением от конечной остановки общественного транспорта "Барбошина поляна" в 06:00, 06:15, 07:00, 07:15, и три рейса с отправлением от конечной остановки общественного транспорта "Юнгородок" в 15:57, 16:07, 16:57.

Таким образом чиновники хотят минимизировать неудобства, с которым столкнутся горожане после полного перекрытия моста на Земеца.

Напомним, путепровод закроют 10 апреля в 05:00 и откроют только 31 октября. Из-за этого изменится и схема движения трамваев, которые раньше ездили по путепроводу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:23 На 100-м году ушла из жизни фронтовик, участница Курской битвы и штурма Берлина Зинаида Шкуратова

Вечная Память истинным Героям!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Ирина Мякишева 13 марта 2023 07:01 В Самаре с апреля 2023 года начнут работать новые перевозчики

С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.

Фото на сайте

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Митинг-концерт на площади Славы

Митинг-концерт на площади Славы

В Самару приехало цирковое шоу Гии Эрадзе "Песчаная Сказка"

В Самару приехало цирковое шоу Гии Эрадзе "Песчаная Сказка"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30