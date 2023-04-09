В Самаре запустят новый автобусный маршрут от Барбошиной поляны до Юнгородка

В Самаре с 10 апреля по 31 октября будет работать новый автобусный маршрут, сообщает пресс-служба мэрии города.

"Планируется запуск дополнительного автобусного маршрута, который будет курсировать от Барбошиной поляны, по проспекту Кирова и до остановки "Юнгородок", - пояснили представители городской администрации.

Маршрут, номер которого мэрия пока не озвучила, будет работать только в часы пик по нерегулируемым тарифам, то есть с оплатой наличными.

Предусмотрены четыре рейса с отправлением от конечной остановки общественного транспорта "Барбошина поляна" в 06:00, 06:15, 07:00, 07:15, и три рейса с отправлением от конечной остановки общественного транспорта "Юнгородок" в 15:57, 16:07, 16:57.

Таким образом чиновники хотят минимизировать неудобства, с которым столкнутся горожане после полного перекрытия моста на Земеца.

Напомним, путепровод закроют 10 апреля в 05:00 и откроют только 31 октября. Из-за этого изменится и схема движения трамваев, которые раньше ездили по путепроводу.