В Самаре запустят новый автобусный маршрут от Барбошиной поляны до Юнгородка

В Самаре с 10 апреля по 31 октября будет работать новый автобусный маршрут, сообщает пресс-служба мэрии города.
"Планируется запуск дополнительного автобусного маршрута, который будет курсировать от Барбошиной поляны, по проспекту Кирова и до остановки "Юнгородок", - пояснили представители городской администрации.
Маршрут, номер которого мэрия пока не озвучила, будет работать только в часы пик по нерегулируемым тарифам, то есть с оплатой наличными.
Предусмотрены четыре рейса с отправлением от конечной остановки общественного транспорта "Барбошина поляна" в 06:00, 06:15, 07:00, 07:15, и три рейса с отправлением от конечной остановки общественного транспорта "Юнгородок" в 15:57, 16:07, 16:57.
Таким образом чиновники хотят минимизировать неудобства, с которым столкнутся горожане после полного перекрытия моста на Земеца.
Напомним, путепровод закроют 10 апреля в 05:00 и откроют только 31 октября. Из-за этого изменится и схема движения трамваев, которые раньше ездили по путепроводу.
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Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
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