Дмитрий Азаров принял участие в форуме партактива "Единой России" в Тольятти

В среду, 12 июля, в Тольятти прошел форум партийного актива тольяттинского местного отделения "Единой России", сообщает сайт samara.er.ru. Среди главных тем — перспективные направления развития города, реализация новых общественных инициатив и поддержка кандидатов от партии на предстоящих выборах депутатов городской думы. В пленарном заседании принял участие член Высшего Бюро партии, секретарь Самарского регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров.

В начале встречи Дмитрий Азаров напомнил, что в начале месяца в Самаре прошла региональная партконференция в рамках форума гражданских инициатив. На ней в живой дискуссии участники совместно определили ключевые направления работы и выявили проблематику по самым волнующим темам.

"По целому ряду направлений мы получили очень важные и своевременные предложения. Надеюсь, и сегодняшний форум уже дал пищу для размышлений и очень точные советы по корректировкам усилий и местной власти, и в работе местного отделения "Единой России", — сказал секретарь реготделения.

Он особо отметил: президент России всегда держит в фокусе внимание, как развивается Тольятти.

"Горжусь, что мы можем называть Тольятти городом президентской поддержки, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Даже на нашей встрече с Владимиром Владимировичем, которая прошла весной, первый вопрос президента был: "Как дела на АвтоВАЗе, как дела в Тольятти?" И, конечно, те изменения, которые в городе произошли: и строительство новых детских садов, и капитальный ремонт школ, больниц, благоустройство дворов и общественных пространств, и новая набережная, и новые больницы и поликлиники — все это было бы, конечно, невозможно без поддержки нашего Президента, нашего лидера — Владимира Владимировича Путина. И то, что президент в фокусе внимания держит происходящее в городе, ко многому обязывает".

Дмитрий Азаров констатировал, что тольяттинцев всегда отличала высокая активность. Это было заложено с момента рождения города и сохраняется до сих пор.

"Я этому очень рад. Она никуда не делась, не пропала и за те непростые годы, которые Тольятти прошел при трансформации экономики городского округа. Здесь люди не сложили руки, не опустили крылья. Есть и масштаб мышления, и энергия, и внутренний драйв и желание менять этот мир к лучшему", — подчеркнул секретарь реготделения "ЕР".

В форуме "ЕР" приняли участие кандидаты в депутаты гордумы, которые прошли фильтр предварительного голосования и заручились поддержкой сотен избирателей, и не только сторонников "Единой России".

"Благодаря их активности по многим вопросам удалось привлечь внимание местной власти, главы города и районов, управляющих компаний. Уже на этом этапе кое-что удалось им сделать, потому что есть активность, гражданская позиция, самое главное, есть энергия позитивных преобразований. Это точно неравнодушные люди", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Среди кандидатов "ЕР" в городской парламент не только опытные политики, но и те, кто впервые будет участвовать в выборной кампании. Один из них — победитель предварительного голосования по округу № 33, участник СВО, ветеран боевых действий, председатель попечительского совета СРОО "Возвращение" Александр Шарков.

В своем выступлении перед однопартийцами он обозначил основные задачи организации по поддержке военнослужащих и озвучил проекты по развитию СРОО "Возвращение". Один из них, по его словам, очень актуален.

"В наших планах привлечь инвестиции в создание центра протезирования и реабилитации участников СВО. С такой просьбой обратились мои сослуживцы. Концепция проекта подразумевает создание мастерской протезирования нижних конечностей с использованием современных технологий, что позволяет снизить стоимость протезов в три раза", — поделился Александр.

Также планируется создать школу по реабилитации после протезирования, где будет оказываться всесторонняя поддержка инвалидов боевых действий и ветеранов.

Заместитель главного врача тольяттинской городской клинической больницы № 1 Олег Сакеев будет бороться за мандат депутата в избирательном округе № 1. Он отметил: в здравоохранении много сделано, но это не повод расслабляться.

"Изменения на самом деле колоссальные. Это касается и борьбы с коронавирусной инфекцией, и возведения медучреждений, и цифровизации. Совсем недавно регион посетил министр здравоохранения Михаил Мурашко и высокого оценил уровень здравоохранения в Самарской области. Но впереди у нас много работы, и она должна вестись командно и в тесном диалоге с людьми. Считаю это главной своей задачей", — отметил медик.

Олег Сакеев от имени медицинского сообщества и жителей Тольятти обратился к Дмитрию Азарову с предложением присвоить ТГКБ № 1 имя заслуженного врача России Виталия Гройсмана, который долгие годы ее возглавлял. Он ушел из жизни 7 июля 2023 года. Дмитрий Азаров отметил, что поддерживает предложение.

"Я рад, что она появилась не в каком-то чиновничьем кабинете, а что она идет от людей — людей благодарных", — сказал Дмитрий Азаров.

По словам главы города Николая Ренца, среди победителей предварительного голосования "Единой России" — представители различных профессий и очень активные люди. Все они нацелены на то, чтобы город менялся.

"Я вижу, у них горит огонь в глазах, они стремятся себя проявить. Наших молодых коллег также отличает способность работать в команде. Поэтому "Единой России" не стыдно будет выдвинуть этих людей на выборах", — констатировал он.

В подтверждении этих слов кандидаты обозначили свои инициативы и назвали проблемные места в образовании, кадровой политике, благоустройстве, строительстве транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунальной сфере. Каждая инициатива — результат работы с жителями.

На этом аспекте особый акцент сделал и Дмитрий Азаров.

"Если мы, я обращаюсь в первую очередь к своим товарищам по партии, будем забывать советоваться с людьми, принимая решение, то с большой долей вероятности мы допустим ошибку. Мы просто будем концентрировать свои усилия не на тех вопросах, которые реально людей беспокоят, волнуют. Мы с вами работаем по-другому, и во многом именно это отличает "Единую Россию". Постоянная связь должна сохраняться. И проводниками между обществом, органами местного самоуправления являются активные партийцы", — резюмировал секретарь реготделения.