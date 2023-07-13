Т Плюс и СамГТУ подписали договор о сотрудничестве по реализации образовательного проекта "Энергия будущего"

ПАО "Т Плюс" и Самарский государственный технический университет (СамГТУ) подписали договор о сотрудничестве в части реализации совместного проекта "Энергия будущего". Его целью является обеспечение студентов теплоэнергетического факультета престижной и стабильной работой после окончания обучения. Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".
Стать участником проекта может любой абитуриент, успешно сдавший Единый государственный экзамен и поступивший в СамГТУ на направление 13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника". Помимо профильной подготовки эти студенты будут привлекаться к адаптационным и развивающим мероприятиям — конференциям, семинарам, консультациям, а также смогут пройти все виды производственной практики на действующих энергетических объектах "Т Плюс" в регионе. Выпускников университета, принявших участие в проекте "Энергия будущего", ожидает гарантированное трудоустройство в энергокомпании.
"Данный проект позволит нам совместно с профильным ВУЗом создать образовательную среду, в которой каждый студент сможет быстрее адаптироваться к запросам работодателя. В результате выпускники, хорошо знакомые с будущей профессией, смогут гарантированно устроиться на работу в крупную, федеральную компанию", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.
Отметим, что на протяжении нескольких лет "Т Плюс" совместно с Самарским государственным техническим университетом реализует другой профориентационный проект — "Школа молодого энергетика". Он призван помочь старшеклассникам и выпускникам школ определиться с выбором будущей профессии и местом работы.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.