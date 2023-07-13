Т Плюс и СамГТУ подписали договор о сотрудничестве по реализации образовательного проекта "Энергия будущего"

ПАО "Т Плюс" и Самарский государственный технический университет (СамГТУ) подписали договор о сотрудничестве в части реализации совместного проекта "Энергия будущего". Его целью является обеспечение студентов теплоэнергетического факультета престижной и стабильной работой после окончания обучения. Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".

Стать участником проекта может любой абитуриент, успешно сдавший Единый государственный экзамен и поступивший в СамГТУ на направление 13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника". Помимо профильной подготовки эти студенты будут привлекаться к адаптационным и развивающим мероприятиям — конференциям, семинарам, консультациям, а также смогут пройти все виды производственной практики на действующих энергетических объектах "Т Плюс" в регионе. Выпускников университета, принявших участие в проекте "Энергия будущего", ожидает гарантированное трудоустройство в энергокомпании.

"Данный проект позволит нам совместно с профильным ВУЗом создать образовательную среду, в которой каждый студент сможет быстрее адаптироваться к запросам работодателя. В результате выпускники, хорошо знакомые с будущей профессией, смогут гарантированно устроиться на работу в крупную, федеральную компанию", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.

Отметим, что на протяжении нескольких лет "Т Плюс" совместно с Самарским государственным техническим университетом реализует другой профориентационный проект — "Школа молодого энергетика". Он призван помочь старшеклассникам и выпускникам школ определиться с выбором будущей профессии и местом работы.