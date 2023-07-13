ПФО первым в России создаст единое пространство университетских стартапов

В Приволжском федеральном округе этой осенью появится первое в России единое пространство университетских стартапов. Благодаря этому студенты получат больше возможностей для развития предпринимательских компетенций. Об этом сообщает пресс-служба Самарского университета.

Решение было принято по итогам прошедшей в Самарском университете им. Королева проектной сессии с участием 23 университетов ПФО — участников федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" (ФП "ПУТП"). Данный проект, стартовавший в 2022 году, курирует Министерство науки и высшего образования РФ.

"В ходе сессии был разработан новый механизм взаимодействия между университетами-участниками проекта — теперь авторам стартапа не нужно быть "привязанными" к своему вузу, в котором они учатся. Например, какой-то потенциальный стартап по итогам тренинга по каким-то причинам не вошел в число победителей, то есть, в число проектов, которые планируется поддержать и реализовать в данном вузе. Может быть, там прекрасная оригинальная идея, но просто банально не хватило мест среди отобранных проектов или еще какая-то веская причина, — рассказала Елена Богатова, директор Стартап-Центра Самарского университета им. Королева. — Теперь же авторы такого непобедившего стартапа, если у них действительно блестящая идея, смогут присоединяться к акселератору или стартап-студии в другом университете. То есть, обучаясь в одном университете, можно будет заниматься реализацией своего стартапа в другом вузе, в другом регионе. В команды стартапов смогут входить студенты из разных регионов ПФО. Подобное единое пространство, объединяющее разные программы ПУТП, безусловно увеличит возможности студентов для развития предпринимательских идей, увеличится количество реализуемых проектов. Подобная система создается впервые в России, пока что ни в одном из федеральных округов нет в рамках ПУТП единой системы тренингов, переходящих в акселераторы и стартап-студии разных вузов. Планируется, что новый механизм взаимодействия университетов заработает уже этой осенью".

Как отметила Елена Богатова, согласно целевым показателям ПУТП, к 2024 году в России в технологическое предпринимательство планируется вовлечь 500 тысяч обучающихся и работников вузов, должно быть реализовано порядка 8,8 тысячи стартап-проектов, создано 18 тысяч новых рабочих мест. Создание нового механизма несомненно поможет в достижении данных показателей федерального проекта.

"В современных условиях экономика России нуждается в появлении новых команд, способных решать сложные технологические задачи. Безусловно, технологическое предпринимательство и инновации — это дело молодых. Именно в студенческой среде появляются свежие идеи и стартапы, которые потом превращаются в успешные инновационные проекты. Для этого важно мотивировать и осуществить первоначальную подготовку молодых людей, чтобы они приходили в этот бизнес, имея определенный опыт построения проектных команд, создания технологических стартапов, понимание современных технологических трендов, реализации финансового и бизнес-планов, работы в сфере маркетинга, анализа глобальных рынков. Именно поэтому так важно создание экосистемы подготовки технологических предпринимателей в университетах, появление студенческого предпринимательства и ориентация дипломных работ на практический результат и построение бизнеса. Только так мы можем выйти на передовые позиции в индустрии 4.0 и обеспечить технологические заделы для развития страны", — прокомментировал Дмитрий Абрамов, руководитель департамента инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей в министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области.