"Ростелеком" входит в топ-3 конвергентных операторов

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily представило результаты исследования рынка конвергентных телеком-услуг в России. Согласно оценкам экспертов, "Ростелеком" вошел в тройку крупнейших операторов, оказывающих одновременно услуги фиксированного доступа в интернет и мобильной связи. Также аналитики определили уровень удовлетворенности клиентов пакетными решениями. "Ростелеком" возглавил рейтинг среди операторов с большой клиентской базой, получив оценку пользователей в 8,35 балла по десятибалльной шкале.
Так, по данным ИАА TelecomDaily, свыше 63% респондентов пользуются пакетными услугами и 14% всех опрошенных добавляют в пакет домашний интернет и мобильную связь. При этом 17% пользователей конвергентных услуг выбирают "Ростелеком".
В качестве основного преимущества пакетных решений респонденты отмечают возможность оплачивать несколько услуг одним счетом со скидкой. Второй по популярности причиной подключать конвергент опрошенные называют управление всеми опциями через одно окно. Личный кабинет "Ростелекома" получил максимальные оценки — 92% пользователей отмечают его удобство.
Вместе с базовыми услугами — домашним интернетом и мобильной связью, 76% абонентов "Ростелекома" пользуются платным ТВ, 37% подключили цифровой видеосервис Wink. Этот онлайн-кинотеатр предлагает также в своих тарифах мобильный оператор Tele2: на видеосервис подписаны 30% клиентов компании. Среди дополнительных услуг респонденты чаще всего выбирают облачное видеонаблюдение и "Умный дом". Больше всего таких клиентов у "Ростелекома" — 15% и 13% пользователей соответственно, и это максимальная доля на рынке этого сегмента.
"Объединение цифровых услуг в одном пакете — устойчивый digital-тренд, который сегодня является базой тарифной линейки у большинства провайдеров. В свою очередь, запрос клиентов на получение сервисов в комплексе говорит об их рациональном подходе. Наши пользователи могут экономить до 69% при объединении опций в пакет, а также выбирать и настраивать самостоятельно его наполнение, опираясь на свои потребности. Мы отмечаем популярность не только пакетных тарифов, но и конвергентных. Так, каждый четвертый новый абонент добавляет к домашнему интернету услуги мобильной связи, а каждый пятый из них — оформляет сим-карты всей семье. Мы продолжаем расширять нашу тарифную линейку в ответ на запросы клиентов, дополняя ее новыми опциями", — отметил директор по продуктам и тарифам массового сегмента "Ростелекома" Алексей Демяненко.
Последние комментарии
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.