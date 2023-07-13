Дмитрий Азаров: "В Сызрани очень много талантливых и небезразличных к судьбам Родины людей"

В Сызрани прошел форум партийного актива местного отделения партии "Единая Россия", в котором принял участие секретарь реготделения Дмитрий Азаров. Участниками форума стали партийные активисты, лидеры общественного мнения, члены общественных и волонтерских организаций, представители ТОС и старшие по домам.

Открывая встречу, Дмитрий Азаров подчеркнул важность проведения встреч с участием активистов первичных и местных отделений регионального отделения партии, на которых обсуждаются вопросы развития территорий. Всегда заметна и значима роль сызранцев в развитии города и региона.

"Сызрань - город самобытный, со своим характером, - отметил секретарь реготделения. - И этот характер есть у каждого жителя. В зале, я уверен, собрались люди неравнодушные к судьбе своего города, своего региона, люди, готовые решать задачи, которые стоят сегодня перед нашей страной. Вы всегда откликаетесь на самые актуальные запросы и проблемные вопросы людей. В Сызрани очень много людей талантливых и небезразличных к судьбам Родины".

Секретарь реготделения напомнил партийцам, что вместе с жителями города удалось многое сделать в Сызрани за последние годы. Об этом сказал и секретарь местного отделения "Единой России", глава Сызрани Анатолий Лукиенко.

"Несмотря на объективные сложности и вызовы экономики, за последние пять лет в Сызрани произошли масштабные перемены. Конечно, это наши новые набережные: Кремлевская и Монастырская. Сейчас мы планируем строительство третьей - Ильинской набережной. Первая набережная была открыта всего лишь 3 года назад. И сегодня с уверенностью можно сказать, что благоустройство береговых территорий исторического центра, позволило исполнить мечту нескольких поколений жителей Сызрани". - отметил Лукиенко.

Он подчеркнул, что в городе совместными усилиями решаются многолетние проблемы в сфере экологии, транспорта, ЖКХ, благоустройства, образования, здравоохранения.

"Уверен, что положительные перемены продолжатся, ведь именно они служат вектором стратегического развития города и региона в целом", - сказал Анатолий Лукиенко.

Участие в форуме приняли представители различных сфер деятельности, но всех их объединяет желание и дальше менять город к лучшему. "За последние годы горожане убедились, что активность многих жителей, их желание участвовать в локальных, но очень важных проектах, имеет результат. Уверен, что все вопросы буду решаться сообща, в тесном понимании и взаимодействии. Это основа нашей работы", - сказал Анатолий Лукиенко.

Депутат городской думы, директор Сызранского медико-гуманитарного колледжа Лола Касымова отметила, что за последние годы осуществлены масштабные преобразования, направленные на повышение доступности медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, для жителей городского округа Сызрань. Значительные результаты были достигнуты в сфере здравоохранения - ремонтируются и строятся новые объекты, в рекордном объеме закупается медицинское оборудование, обновляется парк специализированного транспорта.

Секретарь реготделения Дмитрий Азаров отметил, что сегодня с учетом темпов развития сферы здравоохранения крайне важно решать кадровый вопрос.

Сызранский медико-гуманитарный колледж готовит молодых специалистов, которые потом работают в городе и на территории Самарской области.

"В этом году выпустили 249 выпускников, 70% остаются работать в городе, остальные - в области. Мы гордимся, что практически никто за пределы области не уезжает", - рассказала Лола Касымова.

Директор по персоналу АО "ТЯЖМАШ" Сергей Володченков рассказал о развитии промышленного сектора в Сызрани, существующих мерах поддержки предприятий, открытии в городе новых производств.

"Сегодня уровень в безработицы в Сызрани ниже, чем в среднем по области. В городе зарегистрировано 350 ищущих работу, при этом вакансий 2662. Рад, что мы, в том числе совместно с "ТЯЖМАШ", планомерно работаем по созданию новых рабочих мест", - сказал Дмитрий Азаров.

Алексей Тараканов, заведующий кафедрой "Информатика и системы управления" филиала СамГТУ в Сызрани, рассказал о реализации национального проекта "Образование".

"За последние 5 лет при поддержке правительства Самарской области активно развивается система дополнительного образования детей и работа с талантливой молодежью. Для этого открываются точки роста, кванториумы, точки кипения. Дети и молодежь активно привлекаются к науке", - сказал Алексей Тараканов.

Победитель предварительного голосования "Единой России", руководитель некоммерческой организации Василий Фомин, отметил изменения, которые происходят в городе в части благоустройства, в том числе благодаря реализации программы "СОдействие" в Сызрани. Так, с 2018 года в городе по программе при содействии жителей благоустроено 13 общественных пространств и пять дворовых территорий, в том числе парки, скверы, спортивные и детские игровые площадки, зоны отдыха.

Тему социальной поддержки военнослужащих-участников СВО и их семей затронула руководитель главного управления социальной защиты населения Западного округа Светлана Исакова.

"Со слов военнослужащих им очень нужна и важна наша общая поддержка. И даже простое слово "спасибо" из детского письма придает им силы для приближения Победы, - отметила она.

Светлана Исакова рассказала о реализации программы по поддержке участников СВО и их семей "Возвращение" в городе и поблагодарила Дмитрия Азарова за искреннюю поддержку сызранских семей военнослужащих.

Дмитрий Азаров еще раз напомнил партийцам, что помощь военнослужащим - не только гражданский, но и человеческий долг. Он отметил, что регулярно встречается с земляками в зоне СВО и никогда не слышал от бойцов, что их семьи остались без внимания. "Бойцы наши знают, что о них помнят здесь на самарской земле каждую минуту. Это придает им сил и уверенности, дает возможность сконцентрироваться на главной задаче - защите Родине", - сказал Дмитрий Азаров.

В ходе форума партийного активва обозначили сызранцы и проблемы - снос расселенного аварийного жилья, вопросы достройки Сызранской соборной мечети и восстановления памятников исторического наследия города. Были затронуты транспортные проблемы, работа ЖКХ, экологические аспекты развития города.

Секретарь реготделения "Единой России" напомнил народную истину, что "под лежачий камень вода не течет", и поблагодарил сызранцев за активность в отстаивании интересов своих земляков.

"Масштабные проекты, которые удалось реализовать в Сызрани, конечно, и при поддержке федерального бюджета, программ и национальных проектов, которые были инициированы нашим лидером Владимиром Владимировичем Путиным - Президентом страны, были бы невозможны без вашей энергии, инициативы, вашего желания творить добро и обустраивать родную землю", - резюмировал Дмитрий Азаров.

Секретарь реготделения "Единой России" подчеркнул: только объединяя усилия людей, можно и добиваться результатов.

"Те изменения, которые происходят в городе, происходят в первую очередь благодаря вам. Давайте вместе с людьми определим приоритеты и настойчиво будем работать на результат, на достижение поставленных городским сообществом целей. Люди это оценят, - сказал Дмитрий Азаров. - Я всех вас благодарю за ваше неравнодушие, за вашу активность и понимаю, что с такой командой мы справимся с любыми задачами и вызовами, с любыми сложностями, которые нам будут конструировать наши недруги. Мы все преодолеем, станем сильнее и победим".