Роспотребнадзор рекомендует закрыть 7 пляжей в Самарской области

На семи пляжах в Самарской области вода не соответствует нормам по микробиологическим показателям, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
С 6 по 13 июля несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям выявлены на следующих пляжах: в районе спуска Барбошина поляна (Кировский район Самары), в районе Фестивальной поляны (Мастрюково Волжский район), в Сергиевском районе в селах Елшанка (озеро Липовое) и Сергиевский (озеро Банное), в Новокуйбышевске (городские пляжи Сакулино 1, Сакулино 2, пляж "Озеро Орлово").
Отмечается, что возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено. Качество песка соответствует гигиеническим требованиям.
"Управлением Роспотребнадзора по Самарской области даны рекомендации органам местного самоуправления, а также организациям эксплуатирующей пляжи о необходимости проинформировать население о неудовлетворительном качестве воды водоема посредством установления аншлагов (черный шар или плакат "Купание запрещено"), — сообщили в Роспотребнадзоре. — Управление рекомендует ограничить купание на указанных пляжах. Купаться в водоемах в неорганизованных местах не рекомендуется".
Последние комментарии
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А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...