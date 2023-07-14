Роспотребнадзор рекомендует закрыть 7 пляжей в Самарской области

На семи пляжах в Самарской области вода не соответствует нормам по микробиологическим показателям, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

С 6 по 13 июля несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям выявлены на следующих пляжах: в районе спуска Барбошина поляна (Кировский район Самары), в районе Фестивальной поляны (Мастрюково Волжский район), в Сергиевском районе в селах Елшанка (озеро Липовое) и Сергиевский (озеро Банное), в Новокуйбышевске (городские пляжи Сакулино 1, Сакулино 2, пляж "Озеро Орлово").

Отмечается, что возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено. Качество песка соответствует гигиеническим требованиям.

"Управлением Роспотребнадзора по Самарской области даны рекомендации органам местного самоуправления, а также организациям эксплуатирующей пляжи о необходимости проинформировать население о неудовлетворительном качестве воды водоема посредством установления аншлагов (черный шар или плакат "Купание запрещено"), — сообщили в Роспотребнадзоре. — Управление рекомендует ограничить купание на указанных пляжах. Купаться в водоемах в неорганизованных местах не рекомендуется".