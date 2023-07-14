ВТБ в Самарской области на 17% увеличил выдачу ипотеки в июне

По итогам июня 570 ипотечных заемщиков Самарской области оформили в ВТБ жилищные кредиты. Объем сделок превысил 1,8 млрд рублей, что на 17% превышает результат мая этого года. Всего по итогам шести месяцев жилищные кредиты в банке оформили почти 2,3 тыс. клиентов. Объем продаж в первом полугодии превысил 7,8 млрд рублей, что в 1,7 раз превышает результат за январь–июнь 2022 года и на 10% итоги аналогичного периода рекордного 2021 года. Средний чек сделки в первый месяц лета составил 3,3 млн рублей, сократившись с начала года на 8%.

В первые шесть месяцев года основным спросом в регионе пользовалось готовое жилье — его доля в общем количестве сделок ВТБ превысила 72%. Заемщики, приобретающие недвижимость в новостройках, ожидаемо отдавали предпочтение льготным программам. Среди них наибольшим интересом пользовалась "семейная ипотека": на нее пришлось 53% всех выдач по программам господдержки. Второй по популярности программой — "Ипотека с господдержкой-2020" воспользовались 36% заемщиков, оформивших льготные кредиты. Спрос на ИТ-ипотеку растет от месяца к месяцу — за шесть месяцев ее доля в общих выдачах по госпрограммам достигла 10%.

"Несмотря на сезон отпусков, в первый летний месяц мы отмечаем заметное оживление на региональном рынке недвижимости. Основной спрос в июне формировался в сегменте готового жилья, а каждая третья ипотека была выдана в рамках госпрограмм, которые привлекают клиентов сниженной ставкой. Основными факторами, подогревающими интерес заемщиков, сейчас выступают широкий выбор объектов недвижимости, обновление кредитных программ в сегменте индивидуального жилищного строительства, перезапуск ипотеки для самозанятых, а также снижение цен на первичном рынке. Мы ожидаем, что во втором полугодии динамика спроса продолжит свой положительный рост. При этом основной интерес клиентов по-прежнему будет концентрироваться в сегменте вторичной недвижимости", — прокомментировал управляющий ВТБ в Самарской области, вице-президент Максим Папков.

В Приволжском федеральном округе за июнь клиенты ВТБ оформили 4,6 тысяч жилищных займов на общую сумму свыше 17,1 млрд рублей. Наряду с Самарской областью в тройку регионов лидеров по объему выданных населению средств банком в первый месяц лета вошли Республики Татарстан и Башкортостан. Всего за шесть месяцев почти 20 тысяч жителей ПФО смогли улучшить свои жилищные условия получив ипотечные кредиты в ВТБ на общую сумму 73,8 млрд рублей.

ВТБ — один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. Всего по итогам шести месяцев жилищные кредиты в банке оформили более 106 тыс. клиентов. Объем продаж в первом полугодии составил 550 млрд рублей, примерно на 27% превысив результат за январь–июнь 2022 года.

В ВТБ действуют кредитные программы как на покупку квартир, апартаментов, так и таунхаусов и домов. Оформить ипотеку в рамках собственных программ банка клиенты могут от 10,7% годовых. По "Льготной ипотеке для всех" ("Ипотека с господдержкой-2020") можно получить под 7,5%. Кредит в рамках "семейной программы" банк предлагает от 5,5% (в ДФО — от 4,5%), IT-ипотека в ВТБ доступна от 4,5%, Дальневосточная — от 1,5%. Получить средства в ВТБ можно на срок до 30 лет. Подать заявку на ипотеку можно на сайте и в мобильном приложении банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах ВТБ.