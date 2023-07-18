В СОУНБ стартовал прием работ на участие в фотоконкурсе "Пап, что читаешь?"

Самарская областная универсальная научная библиотека начала прием работ и заявок на участие в III конкурсе постановочной фотографии "Пап, что читаешь?", сообщает пресс-служба регионального минкульта.
Это фотоконкурс по мотивам хороших книг. Цель проекта — популяризация традиций совместного семейного чтения посредством создания постановочных фотографий по понравившимся литературным произведениям.
До 1 ноября 2023 года все желающие могут прислать на почту pfoto_konkurs@mail.ru работу, где запечатлены отцы и дети в роли героев литературных произведений, о которых вы решили рассказать.
Лучшие фотографии будут представлены на фотовыставке с 20 ноября 2023 года.
Последние комментарии
Замечательный человек! Таких бы поболе.
Прекрасно и замечательно, других слов нет!
Спасибо
А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".
Отличный проект! И теперь в нашем городе.