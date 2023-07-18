16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В СОУНБ стартовал прием работ на участие в фотоконкурсе "Пап, что читаешь?" В "Новом пространстве" представят сборник самарских авторов "Дорога к себе" Самара присоединится к "Библионочи-2023" В Самару на фестиваль "Время читать" приедут сценарист "Фиксиков" и автор "Сердца Пармы" В Самаре состоится встреча с публицистом и писателем Анатолием Салуцким

Литература Культура

В СОУНБ стартовал прием работ на участие в фотоконкурсе "Пап, что читаешь?"

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская областная универсальная научная библиотека начала прием работ и заявок на участие в III конкурсе постановочной фотографии "Пап, что читаешь?", сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Это фотоконкурс по мотивам хороших книг. Цель проекта — популяризация традиций совместного семейного чтения посредством создания постановочных фотографий по понравившимся литературным произведениям.

До 1 ноября 2023 года все желающие могут прислать на почту pfoto_konkurs@mail.ru работу, где запечатлены отцы и дети в роли героев литературных произведений, о которых вы решили рассказать.

Лучшие фотографии будут представлены на фотовыставке с 20 ноября 2023 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 04 июня 2018 12:14 Александр Тицкий: "Творческое наследие Пушкина объединяет людей"

Замечательный человек! Таких бы поболе.

Sezyo Sergoney 15 января 2016 17:56 В Волжском районе открыта новая межпоселенческая библиотека

Прекрасно и замечательно, других слов нет!

Елена Мастерова 09 октября 2015 10:49 Людмила Петрушевская: "Самара - это возвращение в места, где мы голодали"

Спасибо

Андрей Кириллов 19 мая 2015 06:47 В Самаре состоится публичная лекция Аси Казанцевой - автора книги "Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости?"

А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

Татьяна Разумова 28 января 2015 17:25 На самарских остановках появятся "Мобильные библиотеки"

Отличный проект! И теперь в нашем городе.

Фото на сайте

В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6