В СОУНБ стартовал прием работ на участие в фотоконкурсе "Пап, что читаешь?"

Самарская областная универсальная научная библиотека начала прием работ и заявок на участие в III конкурсе постановочной фотографии "Пап, что читаешь?", сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Это фотоконкурс по мотивам хороших книг. Цель проекта — популяризация традиций совместного семейного чтения посредством создания постановочных фотографий по понравившимся литературным произведениям.

До 1 ноября 2023 года все желающие могут прислать на почту pfoto_konkurs@mail.ru работу, где запечатлены отцы и дети в роли героев литературных произведений, о которых вы решили рассказать.

Лучшие фотографии будут представлены на фотовыставке с 20 ноября 2023 года.