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Литература Культура

В СОУНБ пройдет вечер, посвященный 130-летию со дня рождения Маяковского

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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19 июля в России отмечают 130 лет со дня рождения Владимира Маяковского — русского и советского поэта, драматурга, киносценариста, кинорежиссера, киноактера и художника. К празднованию присоединится областная научная библиотека, сообщили в пресс-службе регионального минкульта.

В 18:00 в отделе искусств состоится заседание TALKового книжного клуба, посвященного 130-летию со дня рождения поэта.

В программе вечера прозвучат стихи Владимира Маяковского в исполнении самарского актера Александра Кузнецова. Кроме того, состоится литературно-искусствоведческая беседа о Владимире Маяковском, беседа о творчестве большого поэта и футуризме с руководителем книжного клуба Анастасией Малышевой, а также — взгляд на синтез литературы и живописи на примере тандема Владимира Маяковского и художника-конструктивиста, фотографа Александра Родченко.

Каждый из участников сможет попробовать создать картину в стиле русского авангарда на мастер-классе.

Вход свободный по предварительной регистрации в группе Центра поддержки и развития чтения.

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