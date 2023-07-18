В СОУНБ пройдет вечер, посвященный 130-летию со дня рождения Маяковского

19 июля в России отмечают 130 лет со дня рождения Владимира Маяковского — русского и советского поэта, драматурга, киносценариста, кинорежиссера, киноактера и художника. К празднованию присоединится областная научная библиотека, сообщили в пресс-службе регионального минкульта.
В 18:00 в отделе искусств состоится заседание TALKового книжного клуба, посвященного 130-летию со дня рождения поэта.
В программе вечера прозвучат стихи Владимира Маяковского в исполнении самарского актера Александра Кузнецова. Кроме того, состоится литературно-искусствоведческая беседа о Владимире Маяковском, беседа о творчестве большого поэта и футуризме с руководителем книжного клуба Анастасией Малышевой, а также — взгляд на синтез литературы и живописи на примере тандема Владимира Маяковского и художника-конструктивиста, фотографа Александра Родченко.
Каждый из участников сможет попробовать создать картину в стиле русского авангарда на мастер-классе.
Вход свободный по предварительной регистрации в группе Центра поддержки и развития чтения.
Последние комментарии
Замечательный человек! Таких бы поболе.
Прекрасно и замечательно, других слов нет!
Спасибо
А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".
Отличный проект! И теперь в нашем городе.