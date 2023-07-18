Четыре стартап-проекта студентов Самарского университета им. Королева получат грантовую поддержку

Фонд содействия инновациям объявил итоги III волны конкурса "Студенческий стартап", среди победителей оказались четыре студента Самарского университета им. Королева. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Каждый из 1 235 победителей получит по 1 млн рублей на развитие своего проекта, лауреаты представляют 68 регионов и 236 вузов технической и гуманитарной направленности.

Победу в конкурсе праздновали четыре студента Самарского университета им. Королева: Алексей Давыдов с проектом "Модуль отладки беспроводных систем", Данила Елхимов с микропроцессором архитектуры "Risc V RVSamara", Регина Кулик с проектом по разработке дистанционной автоматизированной системы диагностирования заболеваний на базе искусственного интеллекта "Личный терапевт" "ИКМ 2.0" и Илья Торжков с программным обеспечением для тестирования беспроводных систем "Ёжкин код".

"Чувствую и знаю, что предстоит много интересных дел и открытий — мы только в начале большого пути. Получение гранта было довольно ожидаемым, так как нам помогали и опыт прохождения акселератора Стартап-центра, и участие в программе "Выпускная квалификационная работа в виде стартап-проекта", и, конечно, преподаватели нашего университета, ведь они обучили нас, рассказали о имеющихся возможностях и наполнили уверенностью в себе и своих проектах. Удивлён, что многие не пробуют свои силы в подобных конкурсах. Всем сомневающимся точно стоит попробовать — шансы на успех гораздо выше, чем кажется!", — прокомментировал Илья Торжков, один из четырех победителей конкурса.

Максимальное количество заявок поступили по направлениям: цифровые технологии, креативные индустрии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, медицинские технологии и биотехнологии. Всего по итогам третьего этапа конкурса федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" грант на развитие своих бизнес-идей получили 1,2 тыс. студентов со всей страны.