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Образование Общество

Четыре стартап-проекта студентов Самарского университета им. Королева получат грантовую поддержку

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фонд содействия инновациям объявил итоги III волны конкурса "Студенческий стартап", среди победителей оказались четыре студента Самарского университета им. Королева. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Фото: предоставлено Самарским университетом

Каждый из 1 235 победителей получит по 1 млн рублей на развитие своего проекта, лауреаты представляют 68 регионов и 236 вузов технической и гуманитарной направленности.

Победу в конкурсе праздновали четыре студента Самарского университета им. Королева: Алексей Давыдов с проектом "Модуль отладки беспроводных систем", Данила Елхимов с микропроцессором архитектуры "Risc V RVSamara", Регина Кулик с проектом по разработке дистанционной автоматизированной системы диагностирования заболеваний на базе искусственного интеллекта "Личный терапевт" "ИКМ 2.0" и Илья Торжков с программным обеспечением для тестирования беспроводных систем "Ёжкин код".

"Чувствую и знаю, что предстоит много интересных дел и открытий — мы только в начале большого пути. Получение гранта было довольно ожидаемым, так как нам помогали и опыт прохождения акселератора Стартап-центра, и участие в программе "Выпускная квалификационная работа в виде стартап-проекта", и, конечно, преподаватели нашего университета, ведь они обучили нас, рассказали о имеющихся возможностях и наполнили уверенностью в себе и своих проектах. Удивлён, что многие не пробуют свои силы в подобных конкурсах. Всем сомневающимся точно стоит попробовать — шансы на успех гораздо выше, чем кажется!", — прокомментировал Илья Торжков, один из четырех победителей конкурса.

Максимальное количество заявок поступили по направлениям: цифровые технологии, креативные индустрии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, медицинские технологии и биотехнологии. Всего по итогам третьего этапа конкурса федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" грант на развитие своих бизнес-идей получили 1,2 тыс. студентов со всей страны.

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