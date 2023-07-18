Четыре стартап-проекта студентов Самарского университета им. Королева получат грантовую поддержку

Фонд содействия инновациям объявил итоги III волны конкурса "Студенческий стартап", среди победителей оказались четыре студента Самарского университета им. Королева. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Каждый из 1 235 победителей получит по 1 млн рублей на развитие своего проекта, лауреаты представляют 68 регионов и 236 вузов технической и гуманитарной направленности.
Победу в конкурсе праздновали четыре студента Самарского университета им. Королева: Алексей Давыдов с проектом "Модуль отладки беспроводных систем", Данила Елхимов с микропроцессором архитектуры "Risc V RVSamara", Регина Кулик с проектом по разработке дистанционной автоматизированной системы диагностирования заболеваний на базе искусственного интеллекта "Личный терапевт" "ИКМ 2.0" и Илья Торжков с программным обеспечением для тестирования беспроводных систем "Ёжкин код".
"Чувствую и знаю, что предстоит много интересных дел и открытий — мы только в начале большого пути. Получение гранта было довольно ожидаемым, так как нам помогали и опыт прохождения акселератора Стартап-центра, и участие в программе "Выпускная квалификационная работа в виде стартап-проекта", и, конечно, преподаватели нашего университета, ведь они обучили нас, рассказали о имеющихся возможностях и наполнили уверенностью в себе и своих проектах. Удивлён, что многие не пробуют свои силы в подобных конкурсах. Всем сомневающимся точно стоит попробовать — шансы на успех гораздо выше, чем кажется!", — прокомментировал Илья Торжков, один из четырех победителей конкурса.
Максимальное количество заявок поступили по направлениям: цифровые технологии, креативные индустрии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, медицинские технологии и биотехнологии. Всего по итогам третьего этапа конкурса федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" грант на развитие своих бизнес-идей получили 1,2 тыс. студентов со всей страны.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.