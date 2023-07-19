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Губернатор Власть и политика

В Самаре появятся новые заправки для транспорта на газомоторном топливе

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 июля, губернатор Самаркой области Дмитрий Азаров провел встречу с генеральным директором ООО "Газпром газомоторное топливо" Денисом Корниенко. Во встрече также приняли участие руководители профильных министерств, а также ряда городов и муниципалитетов области.

Стороны обсудили развитие инфраструктуры для потребителей газомоторного топлива - это как обычные автомобилисты, так и транспортные компании, в том числе, осуществляющие пассажирские перевозки.
Денис Корниенко отметил, что компания планирует развивать сеть заправочных станций ГМТ в нашем регионе - сейчас таких заправок девять, две из них - в областном центре.

"Нам бы хотелось построить дополнительные заправочные станции. В Самаре есть уже наметки по земельным участкам, и в ближайшее время наши сотрудники совместно со специалистами мэрии будут их более предметно рассматривать", - отметил руководитель компании.

О том, какие площадки могут быть рассмотрены в приоритетном порядке, доложил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Губернатор подчеркнул - важно проработать места их расположения так, чтобы они были удобны как общественному транспорту на газомоторном топливе, так и  автомобилистам. Дмитрий Азаров поручил отработать все технические вопросы по определению таких участков. Кроме того, необходимо наметить места перспективного строительства заправок и на региональных дорогах.

Еще один вопрос - это дальнейшие закупки пассажирского транспорта на ГМТ. Сейчас в Самарской области пополнение парка автобусами именно на газомоторном топливе происходит регулярно. Как отметил министр транспорта Иван Пивкин, автобусы на экологичном топливе закупает Сызрань, Новокуйбышевск, Самара. При дальнейших закупках этот фактор также будет учитываться.

Для того, чтобы жители региона и всей страны активнее выбирали для своих транспортных средств экологичное топливо, компания запускает проект "Народное топливо", рассказал Денис Корниенко. Его суть - в предоставлении возможности людям бесплатно переоборудовать машины под ГМТ. В этом году предполагается переоборудовать порядка 40 тысяч автомобилей.

Денис Корниенко поблагодарил Дмитрия Азарова за принятые региональные льготы для тех, кто переходит на газомотороное топливо. С 2020 года по инициативе главы региона установлены льготы по уплате транспортного налога в бюджет Самарской области для организаций и физических лиц, чей транспорт частично либо полностью переведен на ГМТ. Например, для тех, кто пользуется только этим видом топлива, в регионе действует полное освобождение от транспортного налога.

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