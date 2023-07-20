16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сеть "Газпромнефть" открыла первую интерактивную АЗС в Самарской области "Самаратрансстрой" капитально отремонтирует мост через реку Малая Черная На улицах заметили капибар. Почему они пришли в Самару? "Шелковый путь" прошел через Самару В Самаре обсудили развитие рынка газомоторного топлива

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Жители Самарской области стали почти в два раза активнее в мессенджерах

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В первую половину лета интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями в регионе увеличился на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом рассказали специалисты МегаФона, изучив обезличенные данные абонентов.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Самым востребованным в области оказался Telegram. Самарцы прокачали в нем в два раза больше информации, чем годом ранее. Количество звонков через этот мессенджер выросло втрое. Учитывая такую нагрузку, инженеры оператора в этом году расширили пропускную способность в прямых каналах связи с Telegram до 1400 Гбит/с, чтобы обеспечить клиентов высоким качеством работы.

Второе место у WhatsApp — его востребованность стала выше на 30%. Замыкает тройку Viber, который и раньше не являлся основным способом коммуникации. Тренд на снижение популярности сохраняется: объем передачи данных за год уменьшился на 7%.

Всего в регионе прокачивают через приложения для быстрой отправки сообщений более 2700 Тбайт ежемесячно. Такого объема хватило бы, чтобы каждый житель областной столицы посмотрел в сети фильм "Вызов" в формате Full HD.

"Мессенджеры стали удобным средством общения для пользователей всех возрастов. Благодаря им мы получаем поздравления от старшего поколения, срочные вопросы от коллег, голосовые и видео от детей. Чтобы каждое сообщение вовремя было доставлено абонентам, наша компания системно развивает инфраструктуру связи. В частности, за последние месяцы увеличена пропускная способность порядка 80 базовых станций в Тольятти и Жигулевске. Теперь еще больше жителей этих городов могут одновременно пересылать объемные файлы на высоких скоростях. Масштабная модернизация телеком-оборудования в регионе продолжается", — комментирует директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.

Гид потребителя

Последние комментарии

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6