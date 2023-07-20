Жители Самарской области стали почти в два раза активнее в мессенджерах

В первую половину лета интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями в регионе увеличился на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом рассказали специалисты МегаФона, изучив обезличенные данные абонентов.

Самым востребованным в области оказался Telegram. Самарцы прокачали в нем в два раза больше информации, чем годом ранее. Количество звонков через этот мессенджер выросло втрое. Учитывая такую нагрузку, инженеры оператора в этом году расширили пропускную способность в прямых каналах связи с Telegram до 1400 Гбит/с, чтобы обеспечить клиентов высоким качеством работы.

Второе место у WhatsApp — его востребованность стала выше на 30%. Замыкает тройку Viber, который и раньше не являлся основным способом коммуникации. Тренд на снижение популярности сохраняется: объем передачи данных за год уменьшился на 7%.

Всего в регионе прокачивают через приложения для быстрой отправки сообщений более 2700 Тбайт ежемесячно. Такого объема хватило бы, чтобы каждый житель областной столицы посмотрел в сети фильм "Вызов" в формате Full HD.

"Мессенджеры стали удобным средством общения для пользователей всех возрастов. Благодаря им мы получаем поздравления от старшего поколения, срочные вопросы от коллег, голосовые и видео от детей. Чтобы каждое сообщение вовремя было доставлено абонентам, наша компания системно развивает инфраструктуру связи. В частности, за последние месяцы увеличена пропускная способность порядка 80 базовых станций в Тольятти и Жигулевске. Теперь еще больше жителей этих городов могут одновременно пересылать объемные файлы на высоких скоростях. Масштабная модернизация телеком-оборудования в регионе продолжается", — комментирует директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.