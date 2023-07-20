Жители Самарской области стали почти в два раза активнее в мессенджерах

В первую половину лета интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями в регионе увеличился на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом рассказали специалисты МегаФона, изучив обезличенные данные абонентов.
Самым востребованным в области оказался Telegram. Самарцы прокачали в нем в два раза больше информации, чем годом ранее. Количество звонков через этот мессенджер выросло втрое. Учитывая такую нагрузку, инженеры оператора в этом году расширили пропускную способность в прямых каналах связи с Telegram до 1400 Гбит/с, чтобы обеспечить клиентов высоким качеством работы.
Второе место у WhatsApp — его востребованность стала выше на 30%. Замыкает тройку Viber, который и раньше не являлся основным способом коммуникации. Тренд на снижение популярности сохраняется: объем передачи данных за год уменьшился на 7%.
Всего в регионе прокачивают через приложения для быстрой отправки сообщений более 2700 Тбайт ежемесячно. Такого объема хватило бы, чтобы каждый житель областной столицы посмотрел в сети фильм "Вызов" в формате Full HD.
"Мессенджеры стали удобным средством общения для пользователей всех возрастов. Благодаря им мы получаем поздравления от старшего поколения, срочные вопросы от коллег, голосовые и видео от детей. Чтобы каждое сообщение вовремя было доставлено абонентам, наша компания системно развивает инфраструктуру связи. В частности, за последние месяцы увеличена пропускная способность порядка 80 базовых станций в Тольятти и Жигулевске. Теперь еще больше жителей этих городов могут одновременно пересылать объемные файлы на высоких скоростях. Масштабная модернизация телеком-оборудования в регионе продолжается", — комментирует директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.
Последние комментарии
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.