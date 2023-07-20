Самарских школьников приглашают принять участие в конкурсе "Детская школа наставничества"

Учащиеся общеобразовательных школ Самарской области приглашаются к участию во всероссийском конкурсе "Детская школа наставничества" от общества "Знание". Победители школьных олимпиад и конкурсов из Самарской области могут стать амбассадорами олимпиадного движения.
Российское общество "Знание" запустило всероссийский конкурс "Детская школа наставничества". По итогам состязания будут выбраны 40 победителей, которые станут амбассадорами олимпиадного движения в регионах и детскими наставниками по разным общеобразовательным предметам в своих регионах. Прием заявок на конкурс продлится до 1 августа. Пройти регистрацию для участия в конкурсе можно прямо сейчас на сайте российского общества "Знание".
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных школ Самарской области в возрасте от 10 до 17 лет — победители школьных олимпиад и конкурсов исследовательских работ.
"Этот конкурс неслучайно запускается в Год педагога и наставника, ведь он дает возможность успешным школьникам проявить себя и стать наставниками для одноклассников и друзей. Ребята, которые показали отличные результаты на региональных, всероссийских этапах школьных олимпиад и конкурсах исследовательских работ, смогут уже в своем возрасте начать заниматься просветительской деятельностью. Уверен, это будет способствовать популяризации и развитию олимпиадного движения в России, у которого уже к концу года могут появиться известные всей стране амбассадоры", — отметил генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль.
В конкурс включены общеобразовательные предметы всероссийской олимпиады школьников: математика, русский и иностранные языки (английский, французский, немецкий, китайский, итальянский и испанский), информатика, экономика, физика, химия, биология, география, история, обществознание, литература, искусство, право, астрономия, технология, экология, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.
При регистрации и подаче анкеты на конкурс "Детская школа наставничества" ребятам необходимо выбрать один из 24 предметов, а затем в срок до 1 августа представить видеовизитку: записать выступление в формате самопрезентации для оценки экспертным советом.
Конкурсанты, набравшие самые высокие показатели индивидуального рейтинга, получат приглашение на следующий этап — онлайн-интервью. Дистанционные выступления участников перед экспертами пройдут с 6 по 10 августа. Среди критериев оценки онлайн-интервью — знания по освещаемой теме, общая культура участника, креативность в форматах преподнесения материала и владение приемами эффективного общения с аудиторией.
По итогам конкурса будут определены 40 победителей, которые получат приглашение пройти проектное обучение для углубления предметных знаний и развития лидерских качеств, а также знакомства с проектами Российского общества "Знание". После завершения обучения школьники станут амбассадорами олимпиадного движения и наставниками по общеобразовательным предметам для сверстников в своих регионах.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.