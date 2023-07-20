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Образование Общество

Самарских школьников приглашают принять участие в конкурсе "Детская школа наставничества"

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Учащиеся общеобразовательных школ Самарской области приглашаются к участию во всероссийском конкурсе "Детская школа наставничества" от общества "Знание". Победители школьных олимпиад и конкурсов из Самарской области могут стать амбассадорами олимпиадного движения.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Российское общество "Знание" запустило всероссийский конкурс "Детская школа наставничества". По итогам состязания будут выбраны 40 победителей, которые станут амбассадорами олимпиадного движения в регионах и детскими наставниками по разным общеобразовательным предметам в своих регионах. Прием заявок на конкурс продлится до 1 августа. Пройти регистрацию для участия в конкурсе можно прямо сейчас на сайте российского общества "Знание".

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных школ Самарской области в возрасте от 10 до 17 лет — победители школьных олимпиад и конкурсов исследовательских работ.

"Этот конкурс неслучайно запускается в Год педагога и наставника, ведь он дает возможность успешным школьникам проявить себя и стать наставниками для одноклассников и друзей. Ребята, которые показали отличные результаты на региональных, всероссийских этапах школьных олимпиад и конкурсах исследовательских работ, смогут уже в своем возрасте начать заниматься просветительской деятельностью. Уверен, это будет способствовать популяризации и развитию олимпиадного движения в России, у которого уже к концу года могут появиться известные всей стране амбассадоры", — отметил генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль.

В конкурс включены общеобразовательные предметы всероссийской олимпиады школьников: математика, русский и иностранные языки (английский, французский, немецкий, китайский, итальянский и испанский), информатика, экономика, физика, химия, биология, география, история, обществознание, литература, искусство, право, астрономия, технология, экология, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.

При регистрации и подаче анкеты на конкурс "Детская школа наставничества" ребятам необходимо выбрать один из 24 предметов, а затем в срок до 1 августа представить видеовизитку: записать выступление в формате самопрезентации для оценки экспертным советом.

Конкурсанты, набравшие самые высокие показатели индивидуального рейтинга, получат приглашение на следующий этап — онлайн-интервью. Дистанционные выступления участников перед экспертами пройдут с 6 по 10 августа. Среди критериев оценки онлайн-интервью — знания по освещаемой теме, общая культура участника, креативность в форматах преподнесения материала и владение приемами эффективного общения с аудиторией.

По итогам конкурса будут определены 40 победителей, которые получат приглашение пройти проектное обучение для углубления предметных знаний и развития лидерских качеств, а также знакомства с проектами Российского общества "Знание". После завершения обучения школьники станут амбассадорами олимпиадного движения и наставниками по общеобразовательным предметам для сверстников в своих регионах.

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