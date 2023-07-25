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В Самарской области мужчина отдал мошенникам 16,5 млн рублей На жительницу Чапаевска, предоставившую личные данные для работы, оформили кредит Самарчанка, снявшая видео на Мамаевом кургане, извинилась Пенсионерка из Борского района перевела мошенникам 150 тыс. рублей Тольяттинец за 2 тыс. руб. прописал в своей квартире 10 иностранцев

Преступления Происшествия

В Самарской области мужчина отдал мошенникам 16,5 млн рублей

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области по указанию мошенников один из администраторов спортивного клуба продал свое имущество и взял кредиты под высокие проценты.

В отдел полиции обратился 56-летний житель Самарской области с заявлением о хищении денежных средств в размере более 16,5 млн рублей.
В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что на телефон потерпевшего три месяца подряд звонили неизвестные, которые убеждали мужчину, что злоумышленники используют его данные для спонсирования противоправных действий в одном из соседних государств, и, чтобы не стать соучастником и поймать мошенников, необходимо продать имеющееся имущество, взять кредит и перечислить полученные денежные средства на специальные расчетные счета.
Лже-правоохранители обещали вернуть администратору одного из спортивных клубов все деньги после поимки преступников. Мужчина, "обработка" которого длилась долгое время, введенный в заблуждение продал свое имущество, взял кредит под высокие проценты и перевел денежные средства в размере свыше 16,5 млн руб. на указанные "специальные" счета. Когда для "спецоперации" собеседники потребовали продать еще и квартиру, житель Самарской области понял, что его обманули и обратился в полицию за помощью.
В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения. Следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". 

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