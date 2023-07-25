В Самарской области стартовали съемки проекта VK "Места"

Команда проекта VK "Места" снимет киноэссе, в котором будут отражены уникальные места Самарского региона и истории местных жителей, а также большое количество имиджевого контента для площадок VK.

Самарскую область вместе со съемочной группой открывают для своих подписчиков и лидеры мнений - блогеры Наташа Гасанханова и Артем Пименов (Waterfalk), а также участники программы "Больше, чем путешествие" - молодые SMM-специалисты Кирилл Пастернак и Артур Хасанов.

Самарская область стала уже 21-м регионом, в котором проходят съемки проекта, что существенно усложняет задачу - удивить, вызвать восторг и навсегда оставить яркие впечатления становится все сложнее, ведь за плечами путешественников уже существенный бэкграунд.

"Самарская область - уже не первый регион Поволжья, в котором проходят съемки. Но каждая наша медиаэкспедиция, даже в соседние регионы, по-своему уникальна. Самарскую область мы хотим показать как точку притяжения для активного и даже спортивного туриста. В нашей программе запланировано скалолазание по горе Верблюд, сплав на байдарках по реке Кондурча, восхождение на гору Стрельная, поездки на спортивных мотоциклах и квадроциклах, кайтинг, полет на параплане, - говорит автор и руководитель проекта VK "Места" Ирина Саютина. - В своем контенте мы стараемся избегать традиционных маршрутов и делать так, чтобы абсолютно разные группы туристов могли заинтересоваться активностями, которые предлагает регион".

Также участников экспедиции ожидает дегустация самарского мороженого, встреча с местным архитектором Дмитрием Храмовым, променад по самой протяженной набережной страны (свыше 4 километров) и прогулка по знаковым достопримечательностям Самары на автобусе-кабриолете.

У команды запланированы мастер-классы по обработке керамики и танцам от профессиональных танцоров на крыше арт-кластера "Станкозавод", а также посещение производства Lada Sport, где герои смогут прокатиться на спортивных машинах и пообщаться с гонщиками-пилотами.

"Нам нравится этот проект своей искренностью и настроением. Мы по-настоящему знакомимся здесь с местными классными активностями. Своими ожиданиями от поездки и впечатлениями мы как всегда будем делиться в наших социальных сетях", - отмечают блогеры Наташа Гасанханова и Артем Пименов, делясь впечатлениями о проекте VK "Места".

Итоговый ролик о Самарской области появится в VK Видео уже этой осенью.

"Места" - проект, который отличается от традиционных тревел-программ. В нем нет ведущих, а итоговым контентом становится не длительное шоу, а динамичный ролик, в котором отражаются самые яркие эмоции участников медиаэкспедции. Проект реализуется совместно с АНО "Больше, чем путешествие" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). До конца 2024 года будет выпущено 70 имиджевых видеороликов о регионах России и другой контент для продуктов и сервисов VK.

С регионами России в составе съемочной команды знакомятся не только инфлюенсеры, но и участники программы "Больше, чем путешествие". Благодаря программе уже свыше 100 тысяч молодых людей смогли увидеть уникальные места нашей страны, познакомиться с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработать собственный социально значимый проект и найти новых друзей.

В программе могут принять участие призеры и победители всероссийских конкурсов и проектов. Так, молодые SMM-специалисты Кирилл Пастернак и Артур Хасанов в этом году стали победителями Российской студенческой весны в направлении "Журналистика". В качестве приза они получили приглашение в поездку. Ребята станут не только полноправными героями съемочного контента, но и сами смогут попрактиковаться в его создании, получив советы от блогеров и команды проекта VK "Места".

Больше информации о проекте и новости из медиаэкспедиций можно найти в сообществе "Места".